Президент Вірменії подав у відставку: "Потрібна єдність держави"

За словами Армена Саркісяна, він не мав потрібних інструментів для впливу на радикальні процеси у внутрішній та зовнішній політиці країни. Глава держави також поскаржився, що періодично ставав "мішенню для різних політичних груп", від чого страждала і його родина.

Президент Вірменії Вірмен Саркісян оголосив про рішення піти у відставку, "виходячи із певної логіки". Про це повідомляється на президентському сайті.

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"Я довго думав, вирішив піти з поста президента Республіки після активної роботи близько чотирьох років. Це рішення не емоційне, а слідує певній логіці", — наголошується в заяві.

Причина рішення про відставку, як випливає з тексту заяви, — відсутність необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси у внутрішній та зовнішній політиці. У зверненні президента вказується, що він не має конституційних інструментів, щоб допомогти країні в умовах світової турбулентності.

За словами Армена Саркісяна, він ініціював конституційні зміни, щоб створити державну систему на основі системи стримувань та противаг.

"Глава держави, а іноді і її сім'я, стають мішенню різних політичних груп. Останніх цікавлять не так досягнення президентського інституту на благо країни, як моє минуле, різні теорії змов і міфи. Ця "турбота" про мене виходить за рамки моралі, зрештою У результаті безпосередньо торкаючись моє здоров'я", — зазначив у заяві Армен Саркісян.

Підбиваючи підсумок, Саркісян наголошує на необхідності національної єдності — інакше вірмени ризикують опинитися на узбіччі історії.

Вірмен Саркісян очолював Вірменію з 9 квітня 2018 року. Форма правління у Вірменії – парламентська республіка. Президент обирається Національними зборами на 7 років. Позачергові вибори президента Вірменії, згідно з Конституцією, можуть відбутись не раніше, ніж 35 діб після відставки. Право на висунення власного кандидата мають щонайменше 25% парламентаріїв від загального числа депутатів.

Нагадаємо, у травні 2021 року проти президента Саркісяна було відкрито кримінальну справу щодо подвійного громадянства. Генпрокуратура вважає, що він мав громадянство Великобританії менш ніж за 6 років до виборів.