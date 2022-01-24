В Германии произошел массовый каминг-аут католических священников

Служители церкви требуют прекратить увольнять их за сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

В Германии прошла акция массового "церковного каминг-аута" под названием #OutInChurch. В ходе этой ициативы 125 католических священников, преподавателей религиозных школ и работников церковной администрации публично заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает DW.

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Таким образом участники акции требуют от Католической церкви прекратить практику увольнения своих служащих из-за сексуальной ориентации и гендерного самоопределения. Также совершившие каминг-аут требуют исключить из католического церковного учения заявления пола и сексуальности.

По словам священника Бернда Менкебюшера, который в 2021 году инициировал практику благословения для гей-пар, акция массового "церковного каминг-аута вдохновлена похожей инициативой представителей немецкого кино. В 2021 году 185 немецких актрис и актеров рассказали о своей принадлежности к леcбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам, квир-, интерсекс- и небинарным людям.

Стоит отметить, что с приходом к власти Папа Римский Франциск пошел на смягчение политики Католической церкви по отношению к ЛГБТ-сообществу. Так, понтифик открыто поддерживает однополые семейные союзы (но не браки).

Тем не менее официально Католическая церковь до сих пор считает гомосексуальность грехом и критикует современную концепцию гендера.

Как ранее сообщал Фокус, бывшего Папу Бенедикта XVI подозревают в бездействии в отношении католических священников, обвиненных в в издевательствах над детьми.