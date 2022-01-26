Мужское искушение. Глава австрийского МИД не будет танцевать с Путиным (видео)

Александер Шалленберг заявил, что считает себя мужчиной, и поэтому не станет поддаваться соблазну потанцевать с российским президентом, как его предшественница.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отвечая на вопрос журналиста телеканала ORF, сказал о своем отношении к президенту Владимиру Путину. Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с российским лидером, как это сделала в свое время Карина Кнайсль, занимавшая должность главы МИД Австрии в 2018 году. Об этом пишет австрийский Kurier.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать", — сказал министр.

Слова главы МИД прозвучали в контексте обсуждения российской угрозы Украине и введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Шалленберг отметил, что "СП-2" на самом деле не представляет угрозы для европейской безопасности. Министр предостерег от включения газопровода в список возможных санкций против Москвы, добавив при этом, что подобное решение может прилететь "бумерангом" для экономики Европы.

В то же время Шалленберг расценивает тот факт, что президент России Владимир Путин угрожает вторжением в Украину, как "признание неудачи" со стороны Кремля. Министр сказал, что ему эта ситуация напоминает события в Чехословакии в 1968 году.

"Создается впечатление, что Путин хочет повернуть колесо времени вспять. На самом деле он добивается прямо противоположного…Он просто подталкивает своих соседей в НАТО и ЕС", — отметил Шалленберг.

Напомним, что предшественница Шалленберга на посту министра иностранных дел Австрии Карина Кнайсль пригласила Путина на свадьбу, где под аплодисменты гостей танцевала с ним вальс. После этого представители оппозиции в австрийском парламенте предположили, что госпожа Кнайсль имеет с российским лидером "близкие отношения".