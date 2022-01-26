Чоловіча спокуса. Глава австрійського МЗС не танцюватиме з Путіним (відео)

Александер Шалленберг заявив, що вважає себе чоловіком, і тому не піддаватиметься спокусі потанцювати з російським президентом, як його попередниця.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ORF, сказав про своє ставлення до президента Володимира Путіна. Шалленберг заявив, що не став би танцювати з російським лідером, як це зробила свого часу Карін Кнайсль, яка обіймала посаду глави МЗС Австрії у 2018 році. Про це пише австрійський Kurier.

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"Я, будучи чоловіком, не піддався б спокусі потанцювати з Путіним і не став би цього робити", — сказав міністр.

Слова глави МЗС прозвучали в контексті обговорення російської загрози Україні та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік — 2". Шалленберг зазначив, що "ПП-2" насправді не становить загрози для європейської безпеки. Міністр застеріг від включення газопроводу до списку можливих санкцій проти Москви, додавши, що подібне рішення може прилетіти "бумерангом" для економіки Європи.

Водночас, Шалленберг розцінює той факт, що президент Росії Володимир Путін погрожує вторгненням в Україну як "визнання невдачі" з боку Кремля. Міністр сказав, що йому ця ситуація нагадує події в Чехословаччині в 1968 році.

"Складається враження, що Путін хоче повернути колесо часу назад. Насправді він добивається прямо протилежного... Він просто підштовхує своїх сусідів до НАТО і ЄС", — зазначив Шалленберг.

Нагадаємо, що попередниця Шалленберга на посаді міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль запросила Путіна на весілля, де під оплески гостей танцювала з ним вальс. Після цього представники опозиції в австрійському парламенті припустили, що пані Кнайсль має з російським лідером "близькі стосунки".