Коби Брайанту и его дочери установили скульптуру на месте авиакатастрофы (фото)

Созданную скульптором Дэном Мединой статую установили на месте гибели баскетболиста в годовщину его гибели. В результате трагедии погибла дочь спортсмена Джианне и еще семь людей. Их имена указаны на монументе.

Легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джианне установили бронзовый памятник на месте авиакатастрофы в городе Калабасас в Калифорнии. Здесь погибли спортсмен, девочка и еще семь человек, сообщает CNN.

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В среду, 26 января, исполнилось два года со дня крушения вертолета, которое, по мнению федеральных следователей, было вызвано дезориентацией пилота из-за тумана.

Статуя, созданная скульптором Дэном Мединой, изображает Коби Брайанта в форме "Лейкерс", обнимающего Джианну, которая также одета в баскетбольную форму и с баскетбольным мячом в руке.

[ + – ] Памятник Коби Брайанту и его дочери

На основании монумента указаны имена всех девяти жертв аварии.

Автор скульптуры Дэн Медина отмечает, что на месте трагедии он установил памятник всего на один день. Он вернулся в среду вечером и снял скульптуру. Художник объяснил, что не хотел нарушать какие-либо городские законы.

"Я не самый большой фанат спорта, которого вы когда-либо встречали, но Коби для меня был больше, чем баскетбол. Он был интеллектуалом, говорил на нескольких языках, был заядлым читателем", — рассказал Медина в интервью изданию TODAY.

Напомним, 26 января 2020 года в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Один из лучших игроков НБА летел на молодежный баскетбольный турнир в Лос-Анджелесе. Вместе с ним на борту вертолета было восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну. Вертолет разбился после 40 минут полета – все пассажиры погибли.