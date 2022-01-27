Кобі Браянту та його дочці встановили скульптуру на місці авіакатастрофи (фото)

Створену скульптором Деном Медіною статую встановили на місці загибелі баскетболіста в річницю його загибелі. Внаслідок трагедії загинула донька спортсмена Джіанна та ще семеро людей. Їхні імена вказані на монументі.

Легендарному американському баскетболісту Кобі Брайанту та його дочці Джіанні встановили бронзову пам'ятку на місці авіакатастрофи у місті Калабасас у Каліфорнії. Тут загинули спортсмен, дівчинка та ще семеро людей, повідомляє CNN.

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У середу, 26 січня, виповнилося два роки з дня аварії вертольота, яка, на думку федеральних слідчих, була викликана дезорієнтацією пілота через туман.

Статуя, створена скульптором Деном Медіною, зображує Кобі Брайанта у формі "Лейкерс", який обіймає Джіанну, яка також одягнена у баскетбольну форму і з баскетбольним м'ячем у руці.

[ + – ] Пам'ятник Кобі Браянту та його доньці

На нижній частині монумента вказано імена всіх дев'яти жертв аварії.

Автор скульптури Ден Медіна зазначає, що на місці трагедії він встановив пам'ятник лише на один день. Він повернувся у середу ввечері та зняв скульптуру. Художник пояснив, що не хотів порушувати жодних міських законів.

"Я не найбільший фанат спорту, якого ви будь-коли зустрічали, але Кобі для мене був більшим, ніж баскетбол. Він був інтелектуалом, говорив кількома мовами, був завзятим читачем", — розповів Медіна в інтерв'ю виданню TODAY.

Нагадаємо, 26 січня 2020 року в авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. Один із найкращих гравців НБА летів на молодіжний баскетбольний турнір у Лос-Анджелесі. Разом із ним на борту вертольота було вісім людей, включаючи його 13-річну доньку Джіанну. Вертоліт розбився після 40 хвилин польоту — усі пасажири загинули.