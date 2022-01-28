В Бельгии на новых паспортах будут изображения героев комиксов и мультфильмов (фото, видео)

На страницах бельгийского паспорта теперь появятся смурфы, репортер Тинтин, ковбой Люк и Ларго Винч.

Бельгийское руководство решили провести редизайн национальных загранпаспортов. Начиная с 7 февраля у местных граждан появится возможность получить новый загранпаспорт с изображениями персонажей известных комиксов и мультфильмов. Об этом сообщает The Brussels Times.

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Авторы такой идеи решили отдать должное культурному наследию страны. Теперь на паспортных страницах можно будет видеть журналиста Тинтина, которого придумал художник и автор комиксов Эрже, капитана Фрэнсиса Блейка и ученого Филиппа Мортимера (автором этих комиксов был Эдгар П. Джейкобс), героев одноименного фильма Буля и Билла, персонажей французско-бельгийского мультсериала Спиру и Фантазио, ковбоя Счастливчика Люка, персонажей мультфильма "Марсупилами", Ларго Винча и, конечно же, смурфов.

Новый паспорт станет более узнаваемым, к тому же, его будет сложнее подделать, чем паспорта старого образца — благодаря новой технологии персонализации.

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес назвала бельгийский паспорт предметом гордости и одним из лучших в мире, и вместе с тем желанным объектом злоумышленников. Именно поэтому система защиты паспорта постоянно повышается.

Но плата за его выдачу останется прежней — 65 евро для совершеннолетних, и 35 — для несовершеннолетних граждан.

С 28 февраля по 6 марта в Музее комиксов в Брюсселе будет проходить выставка, посвященная истории бельгийских паспортов.

Паспорта старого образца будут действовать до истечения их срока. Срок действия новых паспортов — 7 лет для взрослого и 5 — для ребенка.

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