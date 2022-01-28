У Бельгії на нових паспортах будуть зображення героїв коміксів і мультфільмів (фото, відео)

На сторінках бельгійського паспорта тепер з'являться смурфи, репортер Тінтін, ковбой Люк і Ларго Вінч.

Бельгійське керівництво вирішило провести редизайн національних закордонних паспортів. Починаючи із 7 лютого у місцевих громадян з'явиться можливість отримати новий закордонний паспорт із зображеннями персонажів відомих коміксів і мультфільмів. Про це повідомляє The Brussels Times.

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Автори такої ідеї вирішили віддати належне культурній спадщині країни. Тепер на паспортних сторінках можна буде бачити журналіста Тінтіна, якого вигадав художник та автор коміксів Ерже, капітана Френсіса Блейка та вченого Філіпа Мортімера (автором цих коміксів був Едгар П. Джейкобс), героїв однойменного фільму Буля та Білла, персонажів французько-бельгійського мультфільму Фантазіо, ковбоя Щасливчика Люка, персонажів мультфільму "Марсупіламі", Ларго Вінча та, звичайно ж, смурфів.

Новий паспорт стане більш впізнаваним, до того ж його буде складніше підробити, ніж паспорти старого зразка — завдяки новій технології персоналізації.

Міністриня закордонних справ Бельгії Софі Вільмес назвала бельгійський паспорт предметом гордості й одним із найкращих у світі, і водночас бажаним об'єктом зловмисників. Саме тому система захисту паспорта постійно зростає.

Але плата за його видавання залишиться незмінною — 65 євро для повнолітніх, і 35 — для неповнолітніх громадян.

З 28 лютого по 6 березня у Музеї коміксів у Брюсселі проходитиме виставка, присвячена історії бельгійських паспортів.

Паспорти старого зразка діятимуть до закінчення терміну. Термін дії нових паспортів — 7 років для дорослого та 5 — для дитини.

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