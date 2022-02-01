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В России передумали уничтожать санкционные продукты. Их будут направлять на государственные нужды

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продукты, санкционка
Уничтожение санкционных продуктов

Авторы законопроекта считают, что уничтожение санкционных продуктов вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, "особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания".

В Государственную думу России планируют в ближайшее время внести законопроект, запрещающий уничтожение в России конфискованных, в частности, санкционных, продуктов питания, которые пригодные для употребления. Автором документа выступил депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что уничтожение качественных конфискованных продуктов вызывает серьезное социальное напряжение среди населения, "особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания".

Инициаторы запрета предлагают в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" внести статью "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления".

В документе предусматривается проведение экспертизы на пригодность таких продуктов, после чего их будут использовать по прямому назначению, а именно, направлять на обеспечение "государственных и муниципальных нужд".

Инициатор законопроекта Ярослав Нилов отмечает, что предложенные поправки коснутся конфискованных внутри страны, а также ввезенных санкционных продуктов.

Как пример он наводит рыбу, незаконно выловленную браконьером, и добытую им красную икру.

Россияне уничтожают санкционные продукты

Напомним, в России на протяжении 7 лет ежегодно уничтожаются тонны санкционных продуктов: сыры, масло, мясо, кофе, фрукты, овощи.

Ввоз продуктов из стран Евросоюза, США и некоторых других стран в Россию был ограничен в августе 2014 года указом президента страны Владимира Путина. Продуктовое эмбарго стало ответом на антироссийские санкции, введенные против нее в связи с аннексией Крыма и началом военного конфликта на Донбассе. Через год глава государства подписал указ об уничтожении санкционных продуктов.

С 2014 года президент РФ неоднократно продлевал продуктовое эмбарго. Ограничение на ввоз товаров из некоторых западных стран действует в России до 31 декабря 2022 года.