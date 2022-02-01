У Росії передумали знищувати санкційні продукти. Їх спрямовуватимуть на державні потреби

Автори законопроєкту вважають, що знищення санкційних продуктів викликає серйозну соціальну напругу серед росіян, "особливо в умовах зниження доходів і різкого зростання цін на продукти харчування".

У Державну думу Росії планують найближчим часом внести законопроєкт, який забороняє знищення в Росії конфіскованих, зокрема, санкційних продуктів харчування, які придатні для вживання. Автором документа виступив депутат фракції ЛДПР Ярослав Нілов.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що знищення якісних конфіскованих продуктів викликає серйозну соціальну напругу серед населення, "особливо в умовах зниження доходів і різкого зростання цін на продукти харчування".

Ініціатори заборони пропонують у федеральний закон "Про якість і безпеку харчових продуктів" внести статтю "Про заборону знищення та поховання харчових продуктів, придатних для вживання".

У документі передбачається проведення експертизи на придатність таких продуктів, після чого їх використовуватимуть за прямим призначенням, а саме, спрямовувати на забезпечення "державних і муніципальних потреб".

Ініціатор законопроєкту Ярослав Нілов зазначає, що запропоновані поправки стосуватимуться конфіскованих усередині країни, а також ввезених санкційних продуктів.

Як приклад він наводить рибу, незаконно виловлену браконьєром, і здобуту ним червону ікру.

[ + – ] Росіяни знищують санкційні продукти

Нагадаємо, у Росії протягом 7 років щорічно знищуються тонни санкційних продуктів: сири, олія, м'ясо, кава, фрукти, овочі.

Ввезення продуктів із країн Євросоюзу, США та деяких інших країн до Росії було обмежено в серпні 2014 року указом президента країни Володимира Путіна. Продуктове ембарго стало відповіддю на антиросійські санкції, введені проти неї у зв'язку з анексією Криму та початком воєнного конфлікту на Донбасі. За рік глава держави підписав указ про знищення санкційних продуктів.

Із 2014 року президент РФ неодноразово продовжував продуктове ембарго. Обмеження на ввезення товарів із деяких західних країн діє в Росії до 31 грудня 2022 року.