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В индийском парке заметили вымирающий вид "черных" тигров (фото, видео)

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тигр, животные, парк в Индии
редкий тигр в Индии

Тигры с необычным окрасом шерсти были редкостью даже много веков назад. Сегодня в регионе их насчитывается 7-8 особей.

В Индии фотограф-любитель Сатья Свагат, 23-летний студент из Нью-Дели, запечатлел двух чрезвычайно редких "черных" тигров во время прогулки в Национальном парке Нанданканан на востоке страны, сообщает Daily Mail.

Эти потрясающие создания встречаются только в штате Одиша. Эксперты в последние пару лет утверждают, что в регионе осталось всего семь-восемь особей.

Черные тигры получили свою отличительную внешность благодаря генетической мутации под названием псевдомеланизм, при которой их темные полосы сливаются вместе на светло-оранжево-золотистом мехе, часто делая их шерсть полностью темной.

Фотограф находился всего в 10 метрах от них, когда снимал редких животных — оба тигра были самцами. Фото сделаны в ноябре прошлого года. Студент сказал, что у него "мурашки побежали по коже" при первом взгляде на них.

тигр, индия, животные
редкий тигр
тигр, индия, животные
редкий тигр
тигр, индия, животные
редкий тигр
тигр, индия, животные
редкий тигр
тигр, индия, животные
редкий тигр
тигр, индия, животные
редкий тигр
тигр, индия, животные
редкие тигры
тигр, индия, животные
тигр, индия, животные
тигр, индия, животные
тигр, индия, животные
тигр, индия, животные
тигр, индия, животные
тигр, индия, животные

"Мне было трудно поверить своим глазам, и на минуту я забыл взять фотоаппарат, потому что большая кошка двигалась прямо перед моими глазами. Я был поражен красотой редкого тигра", — сообщил Сатья Свагат.

Черных тигров видели только в Симилипале в штате Одиша в 2007 году, но в других местах их видели с 1993 года.

Исследователи предположили, что исключительность генетической мутации связана с тем, что тигры инбредны (инбридинг.скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции) и редко, если вообще когда-либо, взаимодействуют с другими видами за пределами восточного индийского штата.

Рассказывая о своих удачных снимках, фотограф сказал: "Немногие видели их в лесу, и немногие смогли так близко подойти к редким кошкам".

Такие тигры, чья генетическая мутация часто делает их шерсть полностью черной, были редкостью даже тогда, когда в стране много веков назад существовала популяция диких кошек.

"Я сохранял спокойствие, а тигр обязывал меня делать лучшие наблюдения и лучшие снимки", — сообщил фотограф.

Напомним, в Индии сейчас живет около 70% всех оставшихся диких тигров, около 3000 особей.

Благодаря государственной поддержке численность бенгальских тигров в Индии, почти вымерших в 1970-х годах, постепенно восстанавливается.