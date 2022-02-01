В индийском парке заметили вымирающий вид "черных" тигров (фото, видео)
Тигры с необычным окрасом шерсти были редкостью даже много веков назад. Сегодня в регионе их насчитывается 7-8 особей.
В Индии фотограф-любитель Сатья Свагат, 23-летний студент из Нью-Дели, запечатлел двух чрезвычайно редких "черных" тигров во время прогулки в Национальном парке Нанданканан на востоке страны, сообщает Daily Mail.
Эти потрясающие создания встречаются только в штате Одиша. Эксперты в последние пару лет утверждают, что в регионе осталось всего семь-восемь особей.
Черные тигры получили свою отличительную внешность благодаря генетической мутации под названием псевдомеланизм, при которой их темные полосы сливаются вместе на светло-оранжево-золотистом мехе, часто делая их шерсть полностью темной.
Фотограф находился всего в 10 метрах от них, когда снимал редких животных — оба тигра были самцами. Фото сделаны в ноябре прошлого года. Студент сказал, что у него "мурашки побежали по коже" при первом взгляде на них.
"Мне было трудно поверить своим глазам, и на минуту я забыл взять фотоаппарат, потому что большая кошка двигалась прямо перед моими глазами. Я был поражен красотой редкого тигра", — сообщил Сатья Свагат.
Черных тигров видели только в Симилипале в штате Одиша в 2007 году, но в других местах их видели с 1993 года.
Исследователи предположили, что исключительность генетической мутации связана с тем, что тигры инбредны (инбридинг. — скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции) и редко, если вообще когда-либо, взаимодействуют с другими видами за пределами восточного индийского штата.
Рассказывая о своих удачных снимках, фотограф сказал: "Немногие видели их в лесу, и немногие смогли так близко подойти к редким кошкам".
Такие тигры, чья генетическая мутация часто делает их шерсть полностью черной, были редкостью даже тогда, когда в стране много веков назад существовала популяция диких кошек.
"Я сохранял спокойствие, а тигр обязывал меня делать лучшие наблюдения и лучшие снимки", — сообщил фотограф.
Напомним, в Индии сейчас живет около 70% всех оставшихся диких тигров, около 3000 особей.
Благодаря государственной поддержке численность бенгальских тигров в Индии, почти вымерших в 1970-х годах, постепенно восстанавливается.