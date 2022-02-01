RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

В індійському парку помітили вид "чорних" тигрів, що вимирають (фото, відео)

286
тигр, тварини, парк в Індії
Рідкісний тигр в Індії

Тигри з незвичайним забарвленням вовни були рідкістю навіть багато століть тому. Сьогодні в регіоні їх налічується 7-8 особин.

В Індії фотограф-аматор Сатья Свагат, 23-річний студент із Нью-Делі, зобразив двох надзвичайно рідкісних "чорних" тигрів під час прогулянки в Національному парку Нанданканан на сході країни, повідомляє Daily Mail.

Ці чудові створіння трапляються тільки в штаті Одіша. Експерти останні кілька років стверджують, що в регіоні залишилося всього сім-вісім особин.

Чорні тигри отримали свою відмінну зовнішність завдяки генетичній мутації під назвою псевдомеланізм, при якій їхні темні смуги зливаються разом на світло-оранжево-золотистому хутрі, часто роблячи їхню шерсть повністю темною.

Фотограф перебував всього за 10 метрів від них, коли знімав рідкісних тварин — обидва тигри були самцями. Фото зроблено у листопаді минулого року. Студент сказав, що в нього "мурашки побігли по шкірі" при першому погляді на них.

рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісні тигри
рідкісні тигри
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісний тигр
рідкісні тигри

"Мені було важко повірити своїм очам, і на хвилину я забув взяти фотоапарат, тому що великий кіт рухався прямо перед моїми очима. Я був вражений красою рідкісного тигра", — повідомив Сатья Свагат.

Чорних тигрів бачили лише у Сіміліпалі в штаті Одіша у 2007 році, але в інших місцях їх не бачили з 1993 року.

Дослідники припустили, що винятковість генетичної мутації пов'язана з тим, що тигри інбредни (інбридинг схрещування близьких родинних форм не більше однієї популяції ) і рідко, якщо взагалі будь-коли, взаємодіють з іншими за межами східного індійського штату.

Розповідаючи про свої вдалі знімки, фотограф сказав: "Небагато бачили їх у лісі, і мало хто міг так близько підійти до рідкісних кішок".

Такі тигри, чия генетична мутація часто робить їхню шерсть повністю чорною, були рідкістю навіть тоді, коли в країні багато століть тому існувала популяція диких кішок.

"Я зберігав спокій, а тигр зобов'язував мене робити найкращі спостереження та найкращі знімки", — повідомив фотограф.

Нагадаємо, в Індії наразі живе близько 70% всіх диких тигрів, що залишилися, близько 3000 особин.

Завдяки державній підтримці чисельність бенгальських тигрів в Індії, майже вимерлих у 1970-х роках, поступово відновлюється.