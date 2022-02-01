В індійському парку помітили вид "чорних" тигрів, що вимирають (фото, відео)

Тигри з незвичайним забарвленням вовни були рідкістю навіть багато століть тому. Сьогодні в регіоні їх налічується 7-8 особин.

В Індії фотограф-аматор Сатья Свагат, 23-річний студент із Нью-Делі, зобразив двох надзвичайно рідкісних "чорних" тигрів під час прогулянки в Національному парку Нанданканан на сході країни, повідомляє Daily Mail.

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Ці чудові створіння трапляються тільки в штаті Одіша. Експерти останні кілька років стверджують, що в регіоні залишилося всього сім-вісім особин.

Чорні тигри отримали свою відмінну зовнішність завдяки генетичній мутації під назвою псевдомеланізм, при якій їхні темні смуги зливаються разом на світло-оранжево-золотистому хутрі, часто роблячи їхню шерсть повністю темною.

Фотограф перебував всього за 10 метрів від них, коли знімав рідкісних тварин — обидва тигри були самцями. Фото зроблено у листопаді минулого року. Студент сказав, що в нього "мурашки побігли по шкірі" при першому погляді на них.

[ + – ] рідкісний тигр [ + – ] рідкісний тигр [ + – ] рідкісний тигр [ + – ] рідкісний тигр [ + – ] рідкісний тигр [ + – ] рідкісний тигр [ + – ] рідкісні тигри

"Мені було важко повірити своїм очам, і на хвилину я забув взяти фотоапарат, тому що великий кіт рухався прямо перед моїми очима. Я був вражений красою рідкісного тигра", — повідомив Сатья Свагат.

Чорних тигрів бачили лише у Сіміліпалі в штаті Одіша у 2007 році, але в інших місцях їх не бачили з 1993 року.

Дослідники припустили, що винятковість генетичної мутації пов'язана з тим, що тигри інбредни (інбридинг — схрещування близьких родинних форм не більше однієї популяції ) і рідко, якщо взагалі будь-коли, взаємодіють з іншими за межами східного індійського штату.

Розповідаючи про свої вдалі знімки, фотограф сказав: "Небагато бачили їх у лісі, і мало хто міг так близько підійти до рідкісних кішок".

Такі тигри, чия генетична мутація часто робить їхню шерсть повністю чорною, були рідкістю навіть тоді, коли в країні багато століть тому існувала популяція диких кішок.

"Я зберігав спокій, а тигр зобов'язував мене робити найкращі спостереження та найкращі знімки", — повідомив фотограф.

Нагадаємо, в Індії наразі живе близько 70% всіх диких тигрів, що залишилися, близько 3000 особин.

Завдяки державній підтримці чисельність бенгальських тигрів в Індії, майже вимерлих у 1970-х роках, поступово відновлюється.