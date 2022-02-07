В США медведь устроил берлогу под порогом дома местных жителей (фото)

Местные власти разрешили косолапому остаться на зимовку, потому что сейчас он не опасен. А фотографии животного набрали множество лайков в соцсетях.

Пара из Коннектикута обнаружила крупного бурого медведя, который залег в спячку под крыльцом их дома. После обращения в полицию было решено не беспокоить животное и дожидаться, пока он сам уйдет, поскольку сейчас медведь не представляет опасности. Об этом сообщает Feed The Faith Outdoors на своей странице в Facebook.

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Эти фото в соцсетях набрали более 32 тыс. лайков.

[ + – ] Медведь в спячке [ + – ] Медведь в спячке [ + – ] Медведь в спячке [ + – ] Медведь в спячке

"Он довольно зрелищно дремлет там. У него такие грустные глаза, и было странновато, когда медведь смотрел на меня, а потом снова засыпал", — говорится в посте. Сообщается, что медведь здоров и, судя по всему, ему нравится то место, где он находится.

В комментариях пользователи шутили о том, что медведь нашел уютное место, другие же высказывались о том, что было бы интересно, если бы он приходил каждый год. Некоторые отмечали, что люди заняли слишком много территории, некогда принадлежавшей дикой природе, поэтому животным приходится находить себе убежище в таких местах.

Местный департамент по вопросам защиты окружающей среды (DEEP) сообщил, что по мере того, как медведи встречаются все чаще в городах Коннектикута, важно, чтобы люди могли приспособиться к их присутствию и принять соответствующие меры, дабы избежать ущерба и проблем.

Зимой ритм сердечных сокращений, дыхание и другие жизненные процессы у медведей замедляются, берлога помогает этим животным переждать неблагоприятные условия зимы, когда пищи не хватает.

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