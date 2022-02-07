У США ведмідь влаштував барліг під порогом будинку місцевих жителів (фото)

Місцева влада дозволила клишоногому залишитися на зимівлю, бо зараз він безпечний. А фотографії тварини набрали безліч лайків у соцмережах.

Пара з Коннектикуту виявила великого бурого ведмедя, який заліг у сплячку під ганком їхнього будинку. Після звернення в поліцію було вирішено не турбувати тварину і чекати, поки він сам піде, оскільки зараз ведмідь не становить небезпеки. Про це повідомляє Feed The Faith Outdoors на своїй сторінці у Facebook.

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Ці фото у соцмережах набрали понад 32 тис. лайків.

[ + – ] Ведмідь у сплячці [ + – ] Ведмідь у сплячці [ + – ] Ведмідь у сплячці [ + – ] Ведмідь у сплячці

"Він досить видовищно спить там. У нього такі сумні очі, і було дивно, коли ведмідь дивився на мене, а потім знову засинав", — йдеться в пості. Повідомляється, що ведмідь здоровий і, зважаючи на все, йому подобається те місце, де він перебуває.

У коментарях користувачі жартували про те, що ведмідь знайшов затишне місце, інші ж висловлювалися про те, що було б цікаво, якби він приходив щороку. Деякі зазначали, що люди зайняли надто багато території, яка колись належала дикій природі, тому тваринам доводиться знаходити собі притулок у таких місцях.

Місцевий департамент з питань захисту навколишнього середовища (DEEP) повідомив, що в міру того, як ведмеді зустрічаються все частіше в містах Коннектикуту, важливо, щоб люди могли пристосуватися до їхньої присутності та вжити відповідних заходів, щоб уникнути збитків та проблем.

Взимку ритм серцевих скорочень, дихання та інші життєві процеси у ведмедів уповільнюються, барліг допомагає цим тваринам перечекати несприятливі умови зими, коли їжі не вистачає.

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