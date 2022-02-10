Робот нашел в реакторе Фукусимы расплавленное ядерное топливо (фото)

Предыдущего робота запускали в реактор Фукусимы 5 лет назад, но он не смог сделать снимки из-за поломок и высокого уровня радиации

Робот с дистанционным управлением сделал снимки объекта, похожего на насыпь ядерного топлива, которое расплавилось и упало на дно наиболее поврежденного реактора на разрушенной японской атомной станции Фукусима, сообщили представители власти Японии 10 февраля 2022 года, сообщает NHK.

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Робот, несущий несколько крошечных камер, получил внутренние изображения основной защитной оболочки реактора во время миссии по установлению пути для зондов, которые запустят в реактор позднее. Груды обломков приподнимаются на снимке над основанием, в том числе некоторые внутри пьедестала — конструкции, расположенной непосредственно под активной зоной.

[ + – ] Система охлаждения Фукусимы

Эти данные позволяют предположить, что насыпи были расплавленным топливом, упавшим в этом районе, — сказал представитель компании TEPCO Кеничи Такахара.

Чтобы подтвердить происхождение объектов, специалисты проведут дополнительные исследования.

В одном месте робот измерил уровень радиации в 2 зиверта, что является смертельным для человека. Годовой предел воздействия для наших рабочих установлен на уровне 50 миллизивертов. — подчеркнул Такахара.

Предыдущая попытка отправить небольшого робота с камерами в реактор первого энергоблока не удалась, но изображения, сделанные на этой неделе роботом ROV-A, показывают сломанные конструкции, трубы и насыпи того, что кажется расплавленным топливом и другим мусором, погруженным в воду системы охлаждения.

Предыдущего робота запускали в реактор в 2017 году. Он не смог сделать снимки из-за того, что получил внутренние структурные повреждения, и из-за высокого уровня радиации.

Топливо на первом энергоблоке станции Фукусимы погружено в высоко радиоактивную воду на глубину до 2 метров.

Пять других роботов, разработанных совместно Hitachi-GE Nuclear Energy и Международным научно-исследовательским институтом вывода из эксплуатации, финансируемым Японией, будут использоваться в расследовании в течение следующих нескольких месяцев.

По словам представителей TEPCO, расследование на блоке 1 направлено на измерение складок расплавленного топлива, их картографирование в трех измерениях, анализ изотопов и их радиоактивности, а также сбор образцов.

Это ключ к разработке оборудования и стратегии безопасного и эффективного удаления расплавленного топлива, что позволит в конечном итоге вывести реактор из эксплуатации. Детали того, как можно безопасно вывезти, хранить и утилизировать высокорадиоактивный материал в конце очистки, еще не решены.

Компания TEPCO надеется использовать робота с манипулятором позже в 2022 году для извлечения первого ковша с расплавленным топливом из энергоблока 2, где внутренние роботизированные зонды добились наибольшего прогресса.

Ранее Фокус сообщал, что на АЭС Фукусима в 2013 году после тайфуна произошел крупный выброс радиации. Часть радиоактивных веществ попала в океан.

Впоследствии, радиация на АЭС в Фукусиме поднималась еще один раз в 2013 году, когда на станции проводились строительные работы.

Ученые создали искусственные мышцы, и теперь надеются использовать их в адаптивной робототехнике.