Робот нашел в реакторе Фукусимы расплавленное ядерное топливо (фото)
Предыдущего робота запускали в реактор Фукусимы 5 лет назад, но он не смог сделать снимки из-за поломок и высокого уровня радиации
Робот с дистанционным управлением сделал снимки объекта, похожего на насыпь ядерного топлива, которое расплавилось и упало на дно наиболее поврежденного реактора на разрушенной японской атомной станции Фукусима, сообщили представители власти Японии 10 февраля 2022 года, сообщает NHK.
Робот, несущий несколько крошечных камер, получил внутренние изображения основной защитной оболочки реактора во время миссии по установлению пути для зондов, которые запустят в реактор позднее. Груды обломков приподнимаются на снимке над основанием, в том числе некоторые внутри пьедестала — конструкции, расположенной непосредственно под активной зоной.
Эти данные позволяют предположить, что насыпи были расплавленным топливом, упавшим в этом районе, — сказал представитель компании TEPCO Кеничи Такахара.
Чтобы подтвердить происхождение объектов, специалисты проведут дополнительные исследования.
В одном месте робот измерил уровень радиации в 2 зиверта, что является смертельным для человека. Годовой предел воздействия для наших рабочих установлен на уровне 50 миллизивертов. — подчеркнул Такахара.
Предыдущая попытка отправить небольшого робота с камерами в реактор первого энергоблока не удалась, но изображения, сделанные на этой неделе роботом ROV-A, показывают сломанные конструкции, трубы и насыпи того, что кажется расплавленным топливом и другим мусором, погруженным в воду системы охлаждения.
Предыдущего робота запускали в реактор в 2017 году. Он не смог сделать снимки из-за того, что получил внутренние структурные повреждения, и из-за высокого уровня радиации.
Топливо на первом энергоблоке станции Фукусимы погружено в высоко радиоактивную воду на глубину до 2 метров.
Пять других роботов, разработанных совместно Hitachi-GE Nuclear Energy и Международным научно-исследовательским институтом вывода из эксплуатации, финансируемым Японией, будут использоваться в расследовании в течение следующих нескольких месяцев.
По словам представителей TEPCO, расследование на блоке 1 направлено на измерение складок расплавленного топлива, их картографирование в трех измерениях, анализ изотопов и их радиоактивности, а также сбор образцов.
Это ключ к разработке оборудования и стратегии безопасного и эффективного удаления расплавленного топлива, что позволит в конечном итоге вывести реактор из эксплуатации. Детали того, как можно безопасно вывезти, хранить и утилизировать высокорадиоактивный материал в конце очистки, еще не решены.
Компания TEPCO надеется использовать робота с манипулятором позже в 2022 году для извлечения первого ковша с расплавленным топливом из энергоблока 2, где внутренние роботизированные зонды добились наибольшего прогресса.
Ранее Фокус сообщал, что на АЭС Фукусима в 2013 году после тайфуна произошел крупный выброс радиации. Часть радиоактивных веществ попала в океан.
Впоследствии, радиация на АЭС в Фукусиме поднималась еще один раз в 2013 году, когда на станции проводились строительные работы.
Ученые создали искусственные мышцы, и теперь надеются использовать их в адаптивной робототехнике.