Робот знайшов у реакторі Фукусіми розплавлене ядерне паливо (фото)

Попереднього робота запускали в реактор Фукусіми 5 років тому, але він не зміг зробити знімки через поломки та високий рівень радіації

Робот із дистанційним управлінням зробив знімки об'єкта, схожого на насип ядерного палива, яке розплавилося та впало на дно найпошкодженішого реактора на зруйнованій японській атомній станції Фукусіма, повідомили представники влади Японії 10 лютого 2022 року, повідомляє NHK.

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Робот, що несе кілька крихітних камер, отримав внутрішні зображення основної захисної оболонки реактора під час місії встановлення шляху для зондів, які запустять у реактор пізніше. Груди уламків піднімаються на знімку над основою, у тому числі деякі всередині п'єдесталу — конструкції, розташованої безпосередньо під активною зоною.

[ + – ] Система охолодження Фукусіми

"Ці дані дозволяють припустити, що насипи були розплавленим паливом, яке впало в цьому районі", — сказав представник компанії TEPCO Кенічі Такахара.

Щоб підтвердити походження об'єктів, спеціалісти проведуть додаткові дослідження.

"В одному місці робот виміряв рівень радіації у 2 зіверти, що є смертельним для людини. Річна межа впливу для наших робітників встановлена на рівні 50 мілізівертів", — наголосив Такахара.

Попередня спроба відправити невеликого робота з камерами в реактор першого енергоблоку не вдалася, але зображення, зроблені цього тижня роботом ROV-A, показують зламані конструкції, труби та насипи того, що здається розплавленим паливом та іншим сміттям, зануреним у воду системи охолодження.

Попереднього робота запускали в реактор у 2017 році. Він не зміг зробити знімки через те, що отримав внутрішні структурні ушкодження та через високий рівень радіації.

Паливо на першому енергоблоці станції Фукусіми занурене у високо радіоактивну воду на глибину до 2 метрів.

П'ять інших роботів, розроблених спільно Hitachi-GE Nuclear Energy та Міжнародним науково-дослідним інститутом виведення з експлуатації, що фінансується Японією, будуть використані в розслідуванні протягом наступних кількох місяців.

За словами представників TEPCO, розслідування на блоці 1 спрямоване на вимірювання складок розплавленого палива, їх картографування в трьох вимірах, аналіз ізотопів і їхньої радіоактивності, а також збір зразків.

Це ключ до розробки обладнання та стратегії безпечного й ефективного видалення розплавленого палива, що дозволить зрештою вивести реактор із експлуатації. Деталі того, як можна безпечно вивезти, зберігати й утилізувати високорадіоактивний матеріал наприкінці очищення, ще не вирішено.

Компанія TEPCO сподівається використати робота з маніпулятором пізніше у 2022 році для вилучення першого ковша з розплавленим паливом із енергоблоку 2, де внутрішні роботизовані зонди досягли найбільшого прогресу.

Раніше Фокус повідомляв, що на АЕС Фукусіма у 2013 році після тайфуну відбувся великий викид радіації. Частина радіоактивних речовин потрапила до океану.

Згодом радіація на АЕС у Фукусімі піднімалася ще один раз у 2013 році, коли на станції проводилися будівельні роботи.

Учені створили штучні м'язи і тепер сподіваються використовувати їх у адаптивній робототехніці.