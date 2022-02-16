Remington выплатит $73 млн компенсации семьям погибших при стрельбе в американской школе (видео)

Деньги получат девять семей погибших и один мужчина, получивший ранение при нападении.

Легендарный оружейный производитель "Remington Arms" согласился на выплату компенсации родственникам погибших во время массового убийства в начальной школе "Сэнди-Хук" в городе Ньютаун, штат Коннектикут, США. Трагедия произошла в 2012 году а через три года после этого семьи погибших подали иск о возмещении морального ущерба, сообщает Associated Press.

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Из винтовки производителя было убито 20 школьников и 6 преподавателей, что и послужило основанием для судебного иска. Близкие пострадавших заявили, что компания никогда не должна была продавать настолько опасное оружие населению. Также родственники жертв подчеркнули, что хотят заставить оружейную компанию более ответственно относиться к своей продукции, что позволит избежать подобных трагедий в будущем. Кроме того, суд должен был рассмотреть претензии истцов к рекламе производителя оружия, которая, по их мнению, поощряла агрессивное поведение.

В компании утверждали, что маркетинговая политика не имеет отношения к стрельбе в "Сэнди-Хук". Также Remington требовал отклонить иск, поскольку федеральный закон 2005 года дает производителям оружия широкую защиту от ответственности за незаконное использование их оружия. Однако в законе есть исключение, согласно которому производитель несет ответственность в случае нарушения законодательства о рекламе оружия.

В итоге оружейники согласились пойти на мировое соглашение, согласованное со страховыми компаниями. Деньги получат семьи девяти погибших, а также один человек, получивший ранение.

Судебные тяжбы и широкая огласка процесса способствовала тому, что в 2018 году компания Remington, которая является старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Падению Remington способствовал и тот факт, что на фоне нескольких случаев стрельбы в американских школах прошли митинги с требованием ужесточить правила владения огнестрельным оружием. Протест поддержали бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.