Remington виплатить $73 млн компенсації сім'ям загиблих під час стрілянини в американській школі (відео)

Гроші отримають дев'ять сімей загиблих та один чоловік, який отримав поранення під час нападу.

Легендарний виробник зброї "Remington Arms" погодився на виплату компенсації родичам загиблих під час масового вбивства в початковій школі "Сенді-Хук" у місті Ньютаун, штат Коннектикут, США. Трагедія сталася у 2012 році, а через три роки після цього сім'ї загиблих подали позов про відшкодування моральної шкоди, повідомляє Associated Press.

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З гвинтівки виробника вбили 20 школярів та 6 викладачів, що й стало підставою для судового позову. Близькі постраждалих заявили, що компанія ніколи не мала б продавати настільки небезпечну зброю населенню. Також родичі жертв наголосили, що хочуть змусити збройову компанію відповідальніше ставитися до своєї продукції, що дозволить уникнути таких трагедій у майбутньому. Крім того, суд мав розглянути претензії позивачів до реклами виробника зброї, яка, на їхню думку, заохочувала до агресивної поведінки.

У компанії стверджували, що маркетингова політика не має відношення до стрілянини в "Сенді-Хук". Також Remington вимагав відхилити позов, оскільки федеральний закон 2005 року дає виробникам зброї широкий захист від відповідальності за незаконне використання їхньої зброї. Однак у законі є виняток, за яким виробник несе відповідальність у разі порушення законодавства про рекламу зброї.

У результаті зброярі погодилися піти на мирову угоду, погоджену зі страховими компаніями. Гроші отримають сім'ї дев'яти загиблих, а також одна людина, яка отримала поранення.

Судові позови та широкий розголос процесу сприяли тому, що у 2018 році компанія Remington, яка є найстарішим у США виробником зброї, подала заяву про банкрутство. Падінню Remington сприяв і той факт, що через кілька випадків стрілянини в американських школах пройшли мітинги з вимогою посилити правила володіння вогнепальною зброєю. Протест підтримали колишній президент США Барак Обама та ексдержсекретар Гілларі Клінтон.