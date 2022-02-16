В Мексике мигранты зашивают себе рты, пытаясь попасть к границе США (фото)

Мигранты с детьми на руках ждут документы, но процесс затянулся. Люди зашивают друг другу рты медицинской нитью, чтобы привлечь внимание служб.

На южной границе Мексики выходцы из Центральной и Южной Америки зашили себе рты иглами и медицинской нитью, чтобы убедить иммиграционную службу дать им проход к границе США. Как сообщает Reuters, таким образом мексиканцы протестуют.

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"Мигранты сшивают себе губы в знак протеста. Мы надеемся, что Национальный институт миграции увидит, что они истекают кровью, что они люди", — прокомментировала активист на демонстрации Иринео Мухика.

Уже несколько месяцев в Тапчуле (приграничный город с Гватемалой) тысячи мигрантов вместе со своими маленькими детьми ожидают документы, чтобы пресечь Мексику и добраться в США. Мексиканское миграционное агентство задерживает процесс и люди находятся в сложной ситуации:

"Я делаю это для своей дочери. Она ничего не ела последние несколько часов, и я не вижу решения от властей. Мы здесь как заключенные", — прокомментировал Йоргис Ривера.

Протестующие сшивали друг другу губы, оставляя небольшое пространство для воды. В Мексиканском миграционном агентстве заявили, что приоритет отдается уязвимым группам: детям, подросткам, беременным, жертвам преступлений, людям с ограниченными возможностями и пожилым.

[ + – ] Люди устали ждать документы Фото: Reuters

[ + – ] Таким способом мигранты привлекают к себе внимание властей Фото: Reuters

[ + – ] Мигранты зашивали рты друг другу Фото: Reuters

Ранее Фокус писал, что мексиканское правительство еще несколько лет назад обещало решить проблему и найти "гуманитарный подход" к проблеме мигрантов. В обмен на это Мексика просила от Штатов экономической помощи.