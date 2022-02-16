У Мексиці мігранти зашивають роти, намагаючись потрапити до кордону США (фото)

Мігранти з дітьми на руках чекають на документи, але процес затягнувся. Люди зашивають один одному роти медичною ниткою, щоби привернути увагу служб.

На південному кордоні Мексики вихідці з Центральної та Південної Америки зашили собі роти голками та медичною ниткою, щоб переконати міграційну службу надати їм прохід до кордону США. Як повідомляє Reuters, у такий спосіб мексиканці протестують.

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"Мігранти зшивають собі губи на знак протесту. Ми сподіваємося, що Національний інститут міграції побачить, що вони стікають кров'ю, що вони люди", — прокоментував активіст на демонстрації Іринео Мухика.

Вже кілька місяців у Тапчулі (прикордонне місто з Гватемалою) тисячі мігрантів разом зі своїми маленькими дітьми чекають на документи, щоб перетнути Мексику й дістатися США. Мексиканська міграційна служба затримує процес, і люди перебувають у складній ситуації:

"Я роблю це для своєї доньки. Вона нічого не їла останні кілька годин, і я не бачу рішення від влади. Ми тут як ув'язнені", — прокоментував Йоргіс Рівера.

Протестувальники зшивали один одному губи, залишаючи невеликий простір для води. В Мексиканському міграційному агентстві заявили, що пріоритет віддають вразливим групам: дітям, підліткам, вагітним, жертвам злочинів, людям з обмеженими можливостями та літнім людям.

[ + – ] Люди втомилися чекати на документи Фото: Reuters

[ + – ] У такий спосіб мігранти привертають до себе увагу влади Фото: Reuters

[ + – ] Мігранти зашивали роти один одному Фото: Reuters

Раніше Фокус писав, що мексиканський уряд ще кілька років тому обіцяв розв'язати проблему та знайти "гуманітарний підхід" до проблеми мігрантів. Натомість Мексика просила від Штатів економічної допомоги.