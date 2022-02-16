У Мексиці мігранти зашивають роти, намагаючись потрапити до кордону США (фото)
Мігранти з дітьми на руках чекають на документи, але процес затягнувся. Люди зашивають один одному роти медичною ниткою, щоби привернути увагу служб.
На південному кордоні Мексики вихідці з Центральної та Південної Америки зашили собі роти голками та медичною ниткою, щоб переконати міграційну службу надати їм прохід до кордону США. Як повідомляє Reuters, у такий спосіб мексиканці протестують.
"Мігранти зшивають собі губи на знак протесту. Ми сподіваємося, що Національний інститут міграції побачить, що вони стікають кров'ю, що вони люди", — прокоментував активіст на демонстрації Іринео Мухика.
Вже кілька місяців у Тапчулі (прикордонне місто з Гватемалою) тисячі мігрантів разом зі своїми маленькими дітьми чекають на документи, щоб перетнути Мексику й дістатися США. Мексиканська міграційна служба затримує процес, і люди перебувають у складній ситуації:
"Я роблю це для своєї доньки. Вона нічого не їла останні кілька годин, і я не бачу рішення від влади. Ми тут як ув'язнені", — прокоментував Йоргіс Рівера.
Протестувальники зшивали один одному губи, залишаючи невеликий простір для води. В Мексиканському міграційному агентстві заявили, що пріоритет віддають вразливим групам: дітям, підліткам, вагітним, жертвам злочинів, людям з обмеженими можливостями та літнім людям.
Раніше Фокус писав, що мексиканський уряд ще кілька років тому обіцяв розв'язати проблему та знайти "гуманітарний підхід" до проблеми мігрантів. Натомість Мексика просила від Штатів економічної допомоги.