Сотрудник Meta вел интимную переписку с 13-летним ребенком и приехал на встречу с ним в гостиницу (видео)

С социальных сетях появилось видео, где менеджер по развитию Meta (ранее Facebook) Джерен Эндрю Майлз признается, что вел переписку с человеком, который представился 13-летним мальчиком-подростком. 35-летний калифорниец якобы планировал встретиться с несовершеннолетним в отеле, где группа расследователей взяла у него интервью.

18 февраля видео с признаниями Джерена Майлза, менеджера по развитию Meta, опубликовал американский журналист и редактор издания The Post Millennial Энди Нго на своей официальной странице в Twitter. "Охоту" организовала инициативная группа "Ловцы хищников Индианаполиса", которые проводят расследования на YouTube, предотвращая встречи возможных педофилов с несовершеннолетними жертвами. Члены команды переписываются со взрослыми мужчинами от лица детей, а после — приходят к ним на встречу вместо выдуманного ребенка.

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В номере гостиницы, где была запланирована встреча с подростком, мужчину ждала команда "Ловцов хищников Индианаполиса". Группа активистов-антипедофилов встретилась с Майлзом в отеле Le Meridien Columbus, в столице штата Огайо. Двухчасовое видео с Майлзом уже просмотрели более 100 тысяч раз. Во время трансляции он признался, что отправлял (по его мнению) 13-летнему мальчику сообщения сексуального характера. Также Джерен Майлз сказал, что просто заигрывал и не желал встречи, и что он это делал впервые.

Активист задала вопрос Майлзу по поводу одного из сообщений, которое было адресовано подростку:

-"Я не буду сдерживать себя, когда буду возбужден". Что ты имеешь ввиду?

-Я флиртовал с ним. Я заигрывал с ним. Но при этом, у меня никогда не было и тени намерения встретиться с ним.

-Но ты же устроил эту встречу? Ты организовал ее.

-Но я не собирался на нее идти. Я передал ему информацию, передал адрес… то есть да.

-Ты организовал эту встречу с ним. Так значит, для тебя нормально общаться онлайн на сексуальные темы с детьми, если ты с ними не встречаешься?

-Я это делал только один раз.

Джерен Майлз до 18 февраля входил в совет директоров ЛГБТ-сообщества "Equality California", которое занимается защитой гражданских прав сексуальных меньшинств. На сайте сообщества уже опубликовали официальное заявление по поводу ситуации:

"Мы узнали об этих обвинениях, когда они были опубликованы журналистом в Twitter. "Equality California" исключило Джерена Майлза из совета директоров".

Издание Daily Caller News Foundation сообщило, что представитель Meta (ранее Facebook) также прокомментировал инцидент:

"Серьезность этих обвинений невозможно переоценить. Человек больше не работает в компании. Мы активно исследуем ситуацию, и в настоящее время больше не можем предоставить дополнительные комментарии".

Сам Джерен Эндрю Майлз удалил свои аккаунты из социальных сетей Twitter, Instagram, Facebook и Linkedin.

Напомним, в Штатах трансгендера приговорили к двум годам колонии за педофилию. Она призналась в растлении девочки в туалете, когда ей (тогда еще "ему") было 17 лет.