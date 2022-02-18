Співробітник Meta вів інтимне листування з 13-річною дитиною та приїхав на зустріч із нею до готелю (відео)

У соціальних мереж з'явилося відео, де менеджер із розвитку Meta (раніше Facebook) Джерен Ендрю Майлз зізнається, що листувався з людиною, яка представилася 13-річним хлопчиком-підлітком. 35-річний каліфорнієць нібито планував зустрітися з неповнолітнім у готелі, де група розслідувачів узяла в нього інтерв'ю.

18 лютого відео із зізнаннями Джерена Майлза, менеджера з розвитку Meta, опублікував американський журналіст і редактор видання The Post Millennial Енді Нґо на своїй офіційній сторінці у Twitter. "Полювання" організувала ініціативна група "Ловці хижаків Індіанаполіса", які проводять розслідування на YouTube, запобігаючи зустрічам можливих педофілів із неповнолітніми жертвами. Члени команди листуються з дорослими чоловіками від імені дітей, а потім приходять до них на зустріч замість вигаданої дитини.

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У номері готелю, де була запланована зустріч із підлітком, на чоловіка чекала команда "Ловців хижаків Індіанаполіса". Група активістів-антипедофілів зустрілася з Майлзом у готелі Le Meridien Columbus, у столиці штату Огайо. Двогодинне відео з Майлзом уже переглянули понад 100 тисяч разів. Під час трансляції він зізнався, що надсилав (на його думку) 13-річному хлопчику повідомлення сексуального характеру. Також Джерен Майлз сказав, що просто загравав і не бажав зустрічі та що він це робив уперше.

Активіст запитала Майлза з приводу одного з повідомлень, яке було адресоване підлітку:

-"Я не стримуватиму себе, коли буду збуджений". Що ти маєш на увазі?

-Я фліртував із ним. Я загравав із ним. Але при цьому я ніколи не мав ні тіні наміру зустрітися з ним.

-Але ж ти влаштував цю зустріч? Ти її організував.

-Але я не збирався на неї йти. Я передав йому інформацію, передав адресу... тобто так.

-Ти організував цю зустріч із ним. Отже, тобі нормально спілкуватися онлайн на сексуальні теми з дітьми, якщо ти з ними не зустрічаєшся?

-Я це робив лише один раз.

Джерен Майлз до 18 лютого входив до ради директорів ЛГБТ-спільноти Equality California, яка займається захистом громадянських прав сексуальних меншин. На сайті спільноти вже опублікували офіційну заяву щодо ситуації:

"Ми дізналися про ці звинувачення, коли вони були опубліковані журналістом у Twitter. Equality California виключило Джерена Майлза з ради директорів".

Видання Daily Caller News Foundation повідомило, що представник Meta (раніше Facebook) також прокоментував інцидент:

"Серйозність цих звинувачень неможливо переоцінити. Людина більше не працює в компанії. Ми активно досліджуємо ситуацію, і нині більше не можемо надати додаткових коментарів".

Сам Джерен Ендрю Майлз видалив свої акаунти із соціальних мереж Twitter, Instagram, Facebook і Linkedin.

Нагадаємо, у Штатах трансгендерну людину засудили до двох років колонії за педофілію. Вона зізналася в розбещенні дівчинки в туалеті, коли їй (тоді ще "йому") було 17 років.