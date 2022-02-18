RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Співробітник Meta вів інтимне листування з 13-річною дитиною та приїхав на зустріч із нею до готелю (відео)

1598
Джерен Ендрю Майлз, співробітник Фейсбук, педофіл
Менеджер із розвитку Meta (раніше Facebook) Джерен Ендрю Майлз розповів про інтимні листування з неповнолітнім

У соціальних мереж з'явилося відео, де менеджер із розвитку Meta (раніше Facebook) Джерен Ендрю Майлз зізнається, що листувався з людиною, яка представилася 13-річним хлопчиком-підлітком. 35-річний каліфорнієць нібито планував зустрітися з неповнолітнім у готелі, де група розслідувачів узяла в нього інтерв'ю.

18 лютого відео із зізнаннями Джерена Майлза, менеджера з розвитку Meta, опублікував американський журналіст і редактор видання The Post Millennial Енді Нґо на своїй офіційній сторінці у Twitter. "Полювання" організувала ініціативна група "Ловці хижаків Індіанаполіса", які проводять розслідування на YouTube, запобігаючи зустрічам можливих педофілів із неповнолітніми жертвами. Члени команди листуються з дорослими чоловіками від імені дітей, а потім приходять до них на зустріч замість вигаданої дитини.

У номері готелю, де була запланована зустріч із підлітком, на чоловіка чекала команда "Ловців хижаків Індіанаполіса". Група активістів-антипедофілів зустрілася з Майлзом у готелі Le Meridien Columbus, у столиці штату Огайо. Двогодинне відео з Майлзом уже переглянули понад 100 тисяч разів. Під час трансляції він зізнався, що надсилав (на його думку) 13-річному хлопчику повідомлення сексуального характеру. Також Джерен Майлз сказав, що просто загравав і не бажав зустрічі та що він це робив уперше.

Активіст запитала Майлза з приводу одного з повідомлень, яке було адресоване підлітку:

-"Я не стримуватиму себе, коли буду збуджений". Що ти маєш на увазі?

-Я фліртував із ним. Я загравав із ним. Але при цьому я ніколи не мав ні тіні наміру зустрітися з ним.

-Але ж ти влаштував цю зустріч? Ти її організував.

-Але я не збирався на неї йти. Я передав йому інформацію, передав адресу... тобто так.

-Ти організував цю зустріч із ним. Отже, тобі нормально спілкуватися онлайн на сексуальні теми з дітьми, якщо ти з ними не зустрічаєшся?

-Я це робив лише один раз.

Джерен Майлз до 18 лютого входив до ради директорів ЛГБТ-спільноти Equality California, яка займається захистом громадянських прав сексуальних меншин. На сайті спільноти вже опублікували офіційну заяву щодо ситуації:

"Ми дізналися про ці звинувачення, коли вони були опубліковані журналістом у Twitter. Equality California виключило Джерена Майлза з ради директорів".

Видання Daily Caller News Foundation повідомило, що представник Meta (раніше Facebook) також прокоментував інцидент:

"Серйозність цих звинувачень неможливо переоцінити. Людина більше не працює в компанії. Ми активно досліджуємо ситуацію, і нині більше не можемо надати додаткових коментарів".

Сам Джерен Ендрю Майлз видалив свої акаунти із соціальних мереж Twitter, Instagram, Facebook і Linkedin.

Нагадаємо, у Штатах трансгендерну людину засудили до двох років колонії за педофілію. Вона зізналася в розбещенні дівчинки в туалеті, коли їй (тоді ще "йому") було 17 років.