"Нет войне!", "Путин х**ло!": в России протесты стали массовыми, задержано больше тысячи человек (видео)

Несмотря на ужесточение законодательства и аресты, антивоенные протесты в Питере приобретают массовый характер: протестующие маршируют колоннами.

Несмотря на то, что в России 4 марта приняли драконовский закон, предусматривающий за "за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ" (то бишь за призывы к миру) штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., а за подобные "повторные действия" — лишение свободы на срок до 3 лет, в Питере 6 марта протесты приобрели массовый характер.

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В центре города маршируют целые колоны митингующих по Мойке и по Гражданской улице. Они скандируют: "Питер выходи!" и "Мы за мир!".

Причем это не только молодежь, но и пожилые люди. Люди в руках держат плакаты с желто-голубыми голубями. Девушка показала видеооператору нового протестного YouTube-канала зеленую ленточку с надписью "Путин х**ло".

Полиция жестко всех "винтит": заталкивает в автобусы, бьет дубинками и применяет электрошокеры.

Вчера было задержано 1241 человек! Но акции протеста однозначно приобретают массовый характер.