"Ні війні!", "Путін х**ло!": у Росії протести стали масовими, затримано більше тисячі людей (відео)

Незважаючи на посилення законодавства та арешти, антивоєнні протести в Пітері набувають масового характеру: протестувальники марширують колонами.

Незважаючи на те, що в Росії 4 березня ухвалили драконівський закон, що передбачає "за публічні заклики до перешкоджання використання ЗС РФ" (тобто за заклики до миру) штраф від 50 тис. руб. до 1 млн руб., а за подібні "повторні дії" — позбавлення волі терміном до 3 років, у Пітері 6 березня протести набули масового характеру.

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У центрі міста марширують цілі колони мітингувальників по Мойці та Громадянською вулицею. Вони скандують: "Пітер виходь!" та "Ми за мир!".

Причому це не лише молодь, а й люди похилого віку. Люди в руках тримають плакати із жовто-блакитними голубами. Дівчина показала відеооператору нового протестного YouTube-каналу зелену стрічку з написом "Путін х**ло".

Поліція жорстко всіх "гвинтить": заштовхує в автобуси, б'є кийками та застосовує електрошокери.

Вчора було затримано 1241 особу! Але акції протесту однозначно набувають масового характеру.