Пассажир рейса из Санкт-Петербурга в Бишкек сообщил о бомбе на борту

Гражданин России якобы заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине

Аэропорт "Манас" в Бишкеке, столице Кыргызстана, оцеплен в связи с сообщением о заложенной в самолет бомбе. Об этом пишет местное издание 24.kg.

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О бомбе сообщил пассажир рейса Санкт-Петербург — Бишкек, гражданин РФ. Он якобы заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту.

Регулярный рейс по маршруту Бишкек — Санкт-Петербург — Бишкек осуществляла кыргызская авиакомпания "Авиа Траффик".

Самолет компании приземлился в 19.43 по местному времени. На борту было больше 100 пассажиров, летевших по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек.

По данным авиакомпании, были оцеплены взлетно-посадочная полоса и частично аэровокзал. "Всех пассажиров, которые были в самолете, эвакуировали. На месте работают саперы. Правоохранительные органы проверяют сообщение об имеющейся бомбе", — заявили в авиакомпании.

Также там отметили, что сообщение о заложенной бомбе в багаже одного из пассажиров было разослано на разные электронные адреса представительств авиакомпаний.