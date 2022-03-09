Пасажир рейсу із Санкт-Петербурга до Бішкека повідомив про бомбу на борту

Громадянин Росії нібито заявив екіпажу, що виступає проти воєнних дій в Україні

Аеропорт "Манас" у Бішкеку, столиці Киргизстану, оточений у зв'язку з повідомленням про закладену в літак бомбу. Про це пише місцеве видання 24.kg.

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Про бомбу повідомив пасажир рейсу Санкт-Петербург – Бішкек, громадянин РФ. Він нібито заявив екіпажу, що виступає проти воєнних дій в Україні та що в нього в ручній поклажі лежить бойовий снаряд. Екіпаж доповів диспетчеру про НП на борту.

Регулярний рейс за маршрутом Бішкек — Санкт-Петербург — Бішкек здійснювала киргизька авіакомпанія "Авіа Траффік".

Літак компанії приземлився о 19:43 за місцевим часом. На борту було більше 100 пасажирів, які летіли за маршрутом Санкт-Петербург — Бішкек.

За даними авіакомпанії, було оточено злітно-посадкову смугу та частково аеровокзал. "Усіх пасажирів, які були в літаку, евакуювали. На місці працюють сапери. Правоохоронні органи перевіряють повідомлення про наявну бомбу", — заявили в авіакомпанії.

Також там зазначили, що повідомлення про закладену бомбу в багажі одного з пасажирів було розіслано на різні електронні адреси представництв авіакомпаній.