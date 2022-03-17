Совет Европы приостанавливает отношения с Беларусью из-за ее участия в войне против Украины
Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать в заседаниях и мероприятиях Совета Европы.
Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта, решил приостановить отношения с Беларусью в связи с ее активным участием в российской агрессии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
В обнародованном документе отмечается, что Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать в заседаниях и деятельности Совета Европы.
Это касается и участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав Беларуси как договорной стороны международных конвенций.
Также приостановлено право представительства Республики Беларусь в Европейской фармакопейной комиссии (как наблюдатель) и в Расширенном частичном соглашении по спорту
Беларусь больше не сможет участвовать как ассоциированный член в работе Европейской комиссии за демократии через право (Венецианской комиссии).
Комитет министров СЕ также решил приостановить любое техническое сотрудничество с Беларусью.
При этом Совет Европы продолжит "укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании, уделяя особое внимание белорусской молодежи, независимым СМИ и правозащитникам".
Напомним, Комитет министров Совета Европы на внеочередном заседании 16 марта принял решение полностью исключить Российскую федерацию из Совета Европы
Ранее Россия вышла из Совета Европы, чья конвенция запрещает пытки и рабство. Депутат Госдумы Толстой заявил, что "РФ покидает Совет Европы по собственной воле" и обвинил НАТО в разрыве диалога.