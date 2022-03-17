Рада Європи зупиняє відносини з Білоруссю через її участь у війні проти України

Комітет міністрів зупиняє право Білорусі брати участь у засіданнях та заходах Ради Європи.

Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня, вирішив призупинити відносини з Білоруссю у зв'язку з її активною участю в російській агресії в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

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В оприлюдненому документі наголошується, що Комітет міністрів зупиняє право Білорусі брати участь у засіданнях та діяльності Ради Європи.

Це стосується й участі Білорусі у часткових угодах Ради Європи, включаючи Венеційську комісію, але без шкоди для прав Білорусі як договірної сторони міжнародних конвенцій.

Також призупинено право представництва Республіки Білорусь у Європейській фармакопейній комісії (як спостерігач) та в Розширеній частковій угоді зі спорту

Білорусь більше не зможе брати участь як асоційований член у роботі Європейської комісії через демократію через право (Венеційської комісії).

Комітет міністрів РЄ також вирішив призупинити будь-яку технічну співпрацю з Білоруссю.

При цьому Рада Європи продовжить "зміцнювати відносини з білоруським громадянським суспільством та опозицією у вигнанні, приділяючи особливу увагу білоруській молоді, незалежним ЗМІ та правозахисникам".

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи на позачерговому засіданні 16 березня ухвалив рішення повністю виключити Російську федерацію з Ради Європи.

Раніше Росія вийшла з Ради Європи, чия конвенція забороняє тортури та рабство. Депутат Держдуми Толстой заявив, що "РФ залишає Раду Європи з власної волі" та звинуватив НАТО в розриві діалогу.