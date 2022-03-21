В Китае разбился самолет со 132 пассажирами и членами экипажа на борту

Самолет рухнул в лесу, где начался пожар

На юге Китая разбился авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании China Eastern Airlines. На борту были 123 пассажира и девять членов экипажа. Об этом пишет CNN.

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Лайнер следовал из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял контакт над городом Учжоу. Он потерпел крушение в горах региона Гуанси, после чего в лесу начался пожар. Столб дыма виден даже из соседних районов.

[ + – ] Упавший лайнер горит в лесу

Спасательные бригады находятся на пути к месту происшествия, всего, как сообщают в правительстве, на место следуют 300 спасателей.

"В настоящее время спасательная команда собралась и уже на подходе. Ситуация с пострадавшими остается неясной", — говорится в сообщении.

Известно, что упавший Boeing 737 эксплуатировался семь лет. Катастрофа может стать одной из самых страшных авиакатастроф в Китае за многие годы после череды смертельных происшествий в 1990-х годах. За последние два десятилетия страна установила рекорд относительно безопасных полетов благодаря молодому парку самолетов и строгому воздушному контролю.