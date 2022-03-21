У Китаї розбився літак зі 132 пасажирами та членами екіпажу на борту

Літак звалився в лісі, де почалася пожежа

На півдні Китаю розбився авіалайнер Boeing 737, що належить компанії China Eastern Airlines. На борту були 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу. Про це пише CNN.

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Лайнер прямував із південно-західного міста Куньмін у Гуанчжоу, коли втратив контакт над містом Учжоу. Він зазнав аварії в горах регіону Гуансі, після чого в лісі почалася пожежа. Стовп диму видно навіть із сусідніх районів.

[ + – ] Лайнер, що впав, горить у лісі

Рятувальні бригади перебувають на шляху до місця події, всього, як повідомляють в уряді, на місце йдуть 300 рятувальників.

"Наразі рятувальна команда зібралася та вже на підході. Ситуація з постраждалими залишається неясною", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що Boeing 737, який упав, експлуатувався сім років. Катастрофа може стати однією з найстрашніших авіакатастроф у Китаї за багато років після низки смертельних пригод у 1990-х роках. За останні два десятиліття країна встановила рекорд щодо безпечних польотів завдяки молодому парку літаків і суворому повітряному контролю.