У Китаї розбився літак зі 132 пасажирами та членами екіпажу на борту
Літак звалився в лісі, де почалася пожежа
На півдні Китаю розбився авіалайнер Boeing 737, що належить компанії China Eastern Airlines. На борту були 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу. Про це пише CNN.
Лайнер прямував із південно-західного міста Куньмін у Гуанчжоу, коли втратив контакт над містом Учжоу. Він зазнав аварії в горах регіону Гуансі, після чого в лісі почалася пожежа. Стовп диму видно навіть із сусідніх районів.
Рятувальні бригади перебувають на шляху до місця події, всього, як повідомляють в уряді, на місце йдуть 300 рятувальників.
"Наразі рятувальна команда зібралася та вже на підході. Ситуація з постраждалими залишається неясною", — йдеться в повідомленні.
Відомо, що Boeing 737, який упав, експлуатувався сім років. Катастрофа може стати однією з найстрашніших авіакатастроф у Китаї за багато років після низки смертельних пригод у 1990-х роках. За останні два десятиліття країна встановила рекорд щодо безпечних польотів завдяки молодому парку літаків і суворому повітряному контролю.