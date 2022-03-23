Умерла первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт (фото)

Первая женщина, возглавившая Госдепартамент США в 1997 году, скончалась в возрасте 84 лет в кругу друзей и близких.

Умерла Мадлен Олбрайт, первая женщина, возглавившая Госдепартамент США в 1997 году. Об этом сообщила семья покойной в Twitter

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Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет в кругу друзей и близких.

"С прискорбием сообщаем, что доктор Мадлен Олбрайт, 64-й госсекретарь США и первая женщина, занявшая этот пост, скончалась сегодня утром. Причиной смерти стал рак", — сказано в сообщении.

"Влияние, которое она оказала на Госдеп, ощущается каждый день", — сказал спикер госдепартамента Нед Прайс.

Отдал дань уважения Олбрайт и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Олбрайт "была силой свободы и откровенным сторонником НАТО".

Бывший президент США Джордж Буш сказал, что Олбрайт "не понаслышке понимала важность свободного общества для мира".

Мадлен Олбрайт – краткая биография

Мадлен Олбрайт (при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 года в Праге в семье чехословацкого дипломата. Отец Олбрайт вынужден был покинуть страну после оккупации Чехословакии нацистской Германией. Она эмигрировала в США с родителями в 1948 году.

В 1957 году Олбрайт получила американское гражданство. Она не могла претендовать на пост президента, поскольку родилась не в США.

Олбрайт была госсекретарем США с 1997-го по 2001 год при президенте Билле Клинтоне. С 1993-го по 1997 год занимала пост постоянного представителя США при ООН.

Мадлен Олбрайт стала символом феминизма и борьбы женщин за свои права в обществе. Она любила повторять фразу "В аду найдется особое местечко для женщин, которые не помогают друг другу".

Бывшая госсекретарь поддержала идею создания трибунала ООН по военным преступлениям, который привлек к ответственности организаторов войны в Югославии, в том числе лидеров боснийских сербов.

Олбрайт в апреле 2015 года говорила, что начало участия России в войне в Сирии осенью 2015 года направлено на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от того, что она делала в Украине.