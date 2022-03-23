Померла перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт (фото)

Перша жінка, яка очолила Держдепартамент США у 1997 році, померла у віці 84 років у колі друзів і близьких.

Померла Мадлен Олбрайт, перша жінка, яка очолила Держдепартамент США у 1997 році. Про це повідомила сім'я покійної у Twitter.

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Олбрайт померла 23 березня у віці 84 років у колі друзів і близьких.

"Із жалем повідомляємо, що доктор Мадлен Олбрайт, 64-й держсекретар США і перша жінка, яка обійняла цю посаду, померла сьогодні вранці. Причиною смерті став рак", — сказано в повідомленні.

"Вплив, який вона справила на Держдеп, відчувається щодня", — сказав речник держдепартаменту Нед Прайс.

Віддав шану Олбрайт і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Олбрайт "була силою свободи та відвертим прихильником НАТО".

Колишній президент США Джордж Буш сказав, що Олбрайт "не з чуток розуміла важливість вільного суспільства для світу".

Мадлен Олбрайт — коротка біографія

Мадлен Олбрайт (при народженні Марія Яна Корбелова) народилася 15 травня 1937 року в Празі у сім'ї чехословацького дипломата. Батько Олбрайт був змушений покинути країну після окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною. Вона емігрувала у США з батьками у 1948 році.

У 1957 році Олбрайт набула американського громадянства. Вона не могла претендувати на посаду президента, бо народилася не в США.

Олбрайт була держсекретаркою США з 1997 по 2001 рік за президента Білла Клінтона. З 1993 по 1997 рік обіймала посаду постійного представника США при ООН.

Мадлен Олбрайт стала символом фемінізму та боротьби жінок за свої права у суспільстві. Вона любила повторювати фразу "У пеклі знайдеться особливе містечко для жінок, які не допомагають одне одному".

Колишня держсекретарка підтримала ідею створення трибуналу ООН щодо воєнних злочинів, який притягнув до відповідальності організаторів війни у Югославії, зокрема лідерів боснійських сербів.

Олбрайт у квітні 2015 року говорила, що початок участі Росії у війні в Сирії восени 2015 року спрямований на те, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від того, що вона робила в Україні.