В России продают визитку Жириновского с автографом за миллион рублей

Впрочем, на сайте частных объявлений о продаже есть и более дешевые предложения от владельцев артефактов, связанных с политиком.

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Известный российский политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Он долгое время находился в коме после того, как заболел коронавирусом. Похороны состоялись всего несколько дней назад, а в России уже начали продавать артефакты, связанные с главой ЛДПР: визитки и автографы. Пока самое дорогое предложение — это визитка 1990-х гг. с подписью Жириновского за 1 миллион рублей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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Предложение появилось на популярном сайте Avito еще в марте. Визитку продает некий Ярослав из Санкт-Петербурга. Он отмечает, что визитка подлинная и в хорошем состоянии. И ее продажа якобы не связана со смертью политика. Цену сбавлять продавец не намерен, выяснили журналисты, тем более сейчас, уже после смерти Жириновского.

[ + – ] За визитку с автографом Жириновского просят 1 миллион рублей Фото: Скриншот

На том же сайте полно других похожих объявлений, связанных с именем одиозного политического деятеля. Визитка Жириновского без автографа продается за 10 тысяч рублей, также имеются книги политика с его подписью – за 15 тысяч и выше.

Среди остальных товаров, связанных с бывшим лидером ЛДПР, представлены кепка, календарик с автографом, футболка, значки, политический плакат времен 90-х, номер газеты "ЛДПР" за 1996 год и ряд других артефактов. Есть даже часы с портретом политика за почти 400 тысяч рублей.

Напомним, Владимира Жириновского похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. Погребению предшествовало отпевание в храме Христа Спасителя и прощание в Колонном зале Дома союзов.

[ + – ] Могила Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: ТАСС

Старшего сына политика, Игоря Лебедева на похоронах не было. Они давно в ссоре и Лебедев не живет в России. Зато на похоронах присутствовали внебрачные дети Жириновского – Олег и Анастасия.