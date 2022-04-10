UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

В России продают визитку Жириновского с автографом за миллион рублей

184
владимир жириновский, похороны жириновского, могила жириновского, жириновский умер
Фото: Комсомольская правда | Старший сын Жириновского Игорь Лебедев не явился на похороны отца

Впрочем, на сайте частных объявлений о продаже есть и более дешевые предложения от владельцев артефактов, связанных с политиком.

Известный российский политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Он долгое время находился в коме после того, как заболел коронавирусом. Похороны состоялись всего несколько дней назад, а в России уже начали продавать артефакты, связанные с главой ЛДПР: визитки и автографы. Пока самое дорогое предложение — это визитка 1990-х гг. с подписью Жириновского за 1 миллион рублей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Предложение появилось на популярном сайте Avito еще в марте. Визитку продает некий Ярослав из Санкт-Петербурга. Он отмечает, что визитка подлинная и в хорошем состоянии. И ее продажа якобы не связана со смертью политика. Цену сбавлять продавец не намерен, выяснили журналисты, тем более сейчас, уже после смерти Жириновского.

владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
За визитку с автографом Жириновского просят 1 миллион рублей
Фото: Скриншот

На том же сайте полно других похожих объявлений, связанных с именем одиозного политического деятеля. Визитка Жириновского без автографа продается за 10 тысяч рублей, также имеются книги политика с его подписью – за 15 тысяч и выше.

Среди остальных товаров, связанных с бывшим лидером ЛДПР, представлены кепка, календарик с автографом, футболка, значки, политический плакат времен 90-х, номер газеты "ЛДПР" за 1996 год и ряд других артефактов. Есть даже часы с портретом политика за почти 400 тысяч рублей.

владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского, часы жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
Фото: Avito.ru
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского, часы жириновского
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского
владимир жириновский, визитка жириновского, автрграф жириновского

Напомним, Владимира Жириновского похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. Погребению предшествовало отпевание в храме Христа Спасителя и прощание в Колонном зале Дома союзов.

владимир жириновский, похороны жириновского, могила жириновского, жириновский умер
Могила Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве
Фото: ТАСС

Старшего сына политика, Игоря Лебедева на похоронах не было. Они давно в ссоре и Лебедев не живет в России. Зато на похоронах присутствовали внебрачные дети Жириновского – Олег и Анастасия.