У Росії продають візитівку Жириновського з автографом за мільйон рублів

Втім, на сайті приватних оголошень про продаж є дешевші пропозиції від власників артефактів, пов'язаних з політиком.

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Відомий російський політик Володимир Жириновський помер 6 квітня. Він тривалий час перебував у комі після того, як захворів на коронавірус. Похорон відбувся лише кілька днів тому, а в Росії вже почали продавати артефакти, пов'язані з головою ЛДПР: візитки та автографи. Поки що найдорожча пропозиція — це візитівка 1990-х років з підписом Жириновського за 1 мільйон рублів. Про це пише "Комсомольська правда".

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Пропозиція з'явилася на популярному сайті Avito ще у березні. Візитку продає якийсь Ярослав із Санкт-Петербурга. Він зазначає, що візитівка справжня і у хорошому стані. І її продаж нібито не пов'язаний із смертю політика. Ціну зменшувати продавець не має наміру, з'ясували журналісти, тим паче зараз, вже після смерті Жириновського.

[ + – ] За візитку з автографом Жириновського просять 1 мільйон рублів Фото: Скриншот

На тому ж сайті багато інших схожих оголошень, пов'язаних з ім'ям одіозного політичного діяча. Візитка Жириновського без автографа продається за 10 тисяч рублів, також є книги політика з його підписом — за 15 тисяч і більше.

Серед інших товарів, пов'язаних із колишнім лідером ЛДПР, представлені кепка, календарик з автографом, футболка, значки, політичний плакат часів 90-х, номер газети "ЛДПР" за 1996 рік та низка інших артефактів. Є навіть годинник із портретом політика за майже 400 тисяч рублів.

Нагадаємо, Володимира Жириновського поховали 8 квітня на Новодівичому цвинтарі в Москві. Похованню передувало відспівування у храмі Христа Спасителя та прощання у Колонному залі Дому союзів.

[ + – ] Могила Володимира Жириновського на Новодівичому цвинтарі в Москві Фото: ТАСС

Старшого сина політика Ігоря Лебедєва на похороні не було. Вони давно у сварці і Лебедєв не живе у Росії. Зате на похороні були позашлюбні діти Жириновського — Олег та Анастасія.