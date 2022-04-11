"Будете горько сожалеть". Депутат Мосгордумы осудил войну в Украине (видео)

Сергей Митрохин также назвал своего коллегу-депутата "неонацистом" и "фашистом", а негласный символ поддержки российских войск "Z" — "половинкой свастики".

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В среду, 11 апреля, на заседании Московской городской думы депутат и бывший лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин выступил против войны в Украине и выразил обеспокоенность многочисленными жертвами. Об этом сообщает Telegram-канал "Мышеловка".

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"Уважаемые коллеги! Пройдет совсем немного времени и все те, кто сегодня поддерживает происходящее в результате так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть, — объяснил депутат. — Потому что эта спецоперация унесет в сотни раз больше человеческих жизней, а может и в тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились".

По словам Митрохина, жертвы на Донбассе были обеих сторон, но в России об этом предпочитают не говорить, а также о том, что Кремль тайно оказывал поддержку сепаратистам на востоке Украины.

Во время выступления Митрохин назвал своего коллегу от фракции КПРФ Максимова неонацистом и фашистом, а негласный символ поддержки российских войск латинскую букву "Z" — "половинкой свастики". Несогласные с таким мнением российские парламентарии попытались сорвать антивоенную речь Митрохина и принялись звенеть колокольчиком.

Ранее Фокус сообщал, что по официальным данным ООН, в Украине с 24 февраля погибли 1 793 мирных жителя. Сотрудники ООН считают, что реальные цифры погибших намного выше, но данные из регионов, где ведутся тяжелые бои, требуют дополнительного подтверждения.