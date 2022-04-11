"Будете гірко жаліти". Депутат Мосміськдуми засудив війну в Україні (відео)

Сергій Митрохін також назвав свого колегу-депутата "неонацистом" та "фашистом", а негласний символ підтримки російських військ "Z" — "половинкою свастики".

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У середу, 11 квітня, на засіданні Московської міської думи депутат та колишній лідер партії "Яблуко" Сергій Митрохін виступив проти війни в Україні та висловив стурбованість численними жертвами. Про це повідомляє Telegram-канал "Мишоловка".

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"Шановні колеги! Пройде зовсім небагато часу і всі ті, хто сьогодні підтримує те, що відбувається внаслідок так званої військової спецоперації, шкодуватимуть, — пояснив депутат. — Тому що ця спецоперація забере в сотні разів більше людських життів, а може й у тисячі разів за ті жертви, які за 8 років там з'явилися".

За словами Митрохіна, жертви на Донбасі були з обох сторін, але в Росії про це вважають за краще не говорити, а також про те, що Кремль таємно підтримував сепаратистів на сході України.

Під час виступу Митрохін назвав свого колегу від фракції КПРФ Максимова неонацистом та фашистом, а негласний символ підтримки російських військ латинську букву "Z" — "половинкою свастики". Незгодні з такою думкою російські парламентарі спробували зірвати антивоєнну промову Митрохіна і почали дзвонити дзвіночком.

Раніше Фокус повідомляв, що за офіційними даними ООН, в Україні з 24 лютого загинули 1 793 мирні жителі. Співробітники ООН вважають, що реальні цифри загиблих набагато вищі, але дані з регіонів, де тривають важкі бої, потребують додаткового підтвердження.