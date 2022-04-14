Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал к ним доступ в РФ, — СМИ

Американская компания Monotype, владеющая правами на эти шрифты и ряд других, заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

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В России закрыли доступ к, пожалуй, самым популярным шрифтам. Речь идет о Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Об этом сообщает издание "Ведомости".

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Правами на эти шрифты владеет американская компания Monotype и сейчас доступ к ним в библиотеке на сайте – закрыт.

Сам сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Впрочем, при использовании VPN-сервисов, удается получить доступ к шрифтам.

Шрифты Monotype уже более 40 лет применяются во всех популярных операционных системах Microsoft и Apple. Наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям, например, в пакете Microsoft Office. Однако еще в начале марта Microsoft объявила о приостановке продаж в России.

Сейчас можно приобрести только завезенные до начала войны в Украине продукты. "Если в России сейчас и можно купить пакет Microsoft Office, то речь идет именно о коробочном решении. Но это именно те "коробки", которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки. Новых партий не было", – сообщил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Российские юристы считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — это пока еще не запрет их использовать клиентам из РФ. Но, по их прогнозам, это скоро может случится.

Однако российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — "в силу необходимости защиты интересов государства и общества".

Компания Monotype еще в 2014 году, когда были введены санкции против РФ после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, отказалась выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков ПО для Минобороны РФ.