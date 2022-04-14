Власник шрифтів Times New Roman та Arial заблокував до них доступ в РФ, — ЗМІ

Американська компанія Monotype, яка володіє правами на ці шрифти та низку інших, заблокувала для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті.

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У Росії закрили доступ до, мабуть, найпопулярніших шрифтів. Йдеться про Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica. Про це повідомляє видання "Ведомости".

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Правами на ці шрифти володіє американська компанія Monotype, і зараз доступ до них у бібліотеці на сайті — закритий.

Сам сайт Monotype в Росії є доступним, але при спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів користувач бачить повідомлення про заборону доступу. Втім, за умов використання VPN-сервісів вдається отримати доступ до шрифтів.

Шрифти Monotype вже понад 40 років застосовуються у всіх популярних операційних системах Microsoft та Apple. Найбільш популярні шрифти Monotype зараз доступні для російських користувачів, наприклад, у пакеті Microsoft Office. Проте ще на початку березня Microsoft оголосила про зупинення продажів у Росії.

Наразі можна придбати лише завезені до початку війни в Україні продукти. "Якщо в Росії зараз і можна купити пакет Microsoft Office, то йдеться саме про коробкове рішення. Але це саме ті "коробки", які були ввезені до Росії до початку березня, залишки. Нових партій не було", — повідомив керівник аналітичного агентства Content Review Сергій Половніков.

Російські юристи вважають, що закриття доступу до каталогу шрифтів Monotype — це ще не заборона їх використовувати клієнтам з РФ. Але, за їхніми прогнозами, це скоро може статися.

Проте російське законодавство допускає механізм примусового ліцензування, коли продукт можна використовувати в країні навіть після відмови правовласника на надання ліцензії — "через необхідність захисту інтересів держави та суспільства".

Компанія Monotype ще в 2014 році, коли було введено санкції проти РФ після анексії Криму та вторгнення на Донбас, відмовилася видавати дозвіл на використання своїх шрифтів для деяких російських організацій, наприклад, для розробників ПЗ для Міноборони РФ.