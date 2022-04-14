Авиакомпания British Airways не позволила украинской семье сесть на самолет без утерянного паспорта

У гражданки Украины были все необходимые документы, в том числе британская виза, копия паспорта и идентификационная карта. Паспорт же она потеряла во время эвакуации.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Авиакомпании British Airways пришлось извиниться за то, что украинской семье с 8-летним ребенком не позволили сесть на самолет, причем у граждан Украины были с собой все необходимые документы. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Семья из трех человек уехала из Харькова, который подвергается интенсивным обстрелам российской армии.

Две недели им пришлось ждать британской визы, они добрались до аэропорта Варшавы, из которого должны были улететь в Лондон в рамках программы британского правительства "Дома для Украины".

68-летняя Вера Рыбальченко потеряла паспорт во время эвакуации, но британское посольство ее заверило, что разрешит приехать, потому что у нее была копия документа, а также недавно полученная британская виза и украинская идентификационная карта.

Пограничный контроль был пройден без каких-либо затруднений, но незадолго до вылета сотрудники авиакомпании сообщили украинке, что она не может вылететь без наличия оригинала паспорта.

В дальнейшем руководство компании признало свою ошибку и принесло извинения.

Дочь женщины назвала этот инцидент ужасным: "Это был ужасный опыт, и моя мама была шокирована. Я не могла ее оставить в Польше, потому что она не знает языка и ей негде остановиться".

Семья украинцев находилась в аэропорту с 6 утра, их вылет был запланирован на 8:25, но в итоге вылететь в Лондон удалось только в 8 вечера рейсом LOT Polish Airlines. Венгерская авиакомпания Wizz Air выдала украинке временный проездной документ.

Пострадавшая рассказала, что видела, как сотрудники British Airways не допустили на самолет другую семью, и что, возможно, от действий компании страдали многие другие.

BA не сообщает, сколько украинских граждан в общей сложности пострадали от подобного обращения.

Ранее Фокус сообщал, что на просьбу об убежище Британия выдает украинцам батончик KitKat и пачку чипсов. Бегущим от войны людям даже не разрешают подать заявку и заполнить бланки в ближайшем к Британии порту Па-де-Кале, дабы избежать "наплыва".