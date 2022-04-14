Авіакомпанія British Airways не дозволила українській родині сісти на літак без загубленого паспорта

Громадянка України мала всі необхідні документи, у тому числі британську візу, копію паспорта й ідентифікаційну карту, а паспорт вона втратила під час евакуації.

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Авіакомпанії British Airways довелося вибачитися за те, що українській сім'ї з 8-річною дитиною не дозволили сісти на літак, причому громадяни України мали із собою всі необхідні документи. Про це повідомляє The Guardian.

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Сім'я з трьох людей виїхала з Харкова, який зазнає інтенсивного обстрілу російської армії.

Два тижні їм довелося чекати британської візи, вони дісталися аеропорту Варшави, з якого мали полетіти в Лондон у межах програми британського уряду "Будинки для України".

68-річна Віра Рибальченко втратила паспорт під час евакуації, але британське посольство її запевнило, що дозволить приїхати, бо вона мала копію документа, а також нещодавно отриману британську візу й українську ідентифікаційну карту.

Прикордонний контроль було пройдено без жодних труднощів, але незадовго до вильоту співробітники авіакомпанії повідомили українці, що вона не може вилетіти без наявності оригіналу паспорта.

Надалі керівництво компанії визнало свою помилку та вибачилося.

Дочка жінки назвала цей інцидент жахливим: "Це був жахливий досвід, і моя мама була шокована. Я не могла її залишити в Польщі, бо вона не знає мови і їй нема де зупинитися".

Сім'я українців перебувала в аеропорту з 6 ранку, їхній виліт був запланований на 8:25, але в результаті вилетіти в Лондон вдалося лише о 8-й вечора рейсом LOT Polish Airlines. Угорська авіакомпанія Wizz Air видала українці тимчасовий проїзний документ.

Постраждала розповіла, що бачила, як співробітники British Airways не допустили на літак іншу сім'ю, і, можливо, від дій компанії страждали багато інших.

BA не повідомляє, скільки українських громадян загалом постраждали від такого звернення.

Раніше Фокус повідомляв, що на прохання про притулок Британія видає українцям батончик KitKat і пачку чипсів. Людям, які тікають від війни, навіть не дозволяють подати заявку та заповнити бланки в найближчому до Британії порту Па-де-Кале, щоб уникнути "напливу".