Эстония присоединилась к странам Европы, запретившим российским судам заходить в свои порты

Исключение официальный Таллин будет делать только для кораблей, терпящих бедствие.

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К морской блокаде России присоединилась Эстония. Запрет российским судам входить в порты этой страны начал действовать с сегодняшнего дня, 17 апреля. Об этом сообщает ERR.

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Заход будет разрешен в исключительных случаях, например, если российское судно терпит бедствие. Но при этом команда должна получить разрешение Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, который определит необходимость оказания помощи.

Министерство экономики и коммуникации сообщило, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты также закрыты.

"Кремль не показывает никаких признаков прекращения своей агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива продолжения военного наступления на Украину. Помимо стран все предприятия, чья деятельность, так или иначе, связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве", — сказал министр экономики и коммуникации Эстонии Таави Аас.

Ранее еще несколько стран запретили входить российским судам в свои порты. На данный момент запрет подтвердили Италия, Румыния, Литва, Бельгия, Ирландия и Болгария.

Румыния, кроме морских портов, закрыла порты и на реке Дунай. Исключения сделаны только для российских судов, попавших в затруднительное положение или нуждающихся в гуманитарной помощи, или судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС.

Напомним, ЕС в рамках пятого пакета санкций в отношении России после 16 апреля объявил о закрытии своих портов для захода судов под флагом РФ. Теперь каждая страна-член Евросоюза ратифицирует это постановление.