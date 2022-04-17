Естонія приєдналася до країн Європи, які заборонили російським суднам заходити до своїх портів

Виняток офіційний Таллінн робитиме тільки для кораблів, що зазнають лиха.

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До морської блокади Росії приєдналася Естонія. Заборона російським суднам входити до портів цієї країни почала діяти відсьогодні, 17 квітня. Про це повідомляє ERR.

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Захід дозволять у виняткових випадках, наприклад, якщо російське судно зазнає лиха. Але команда має отримати дозвіл Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, який визначить необхідність надання допомоги.

Міністерство економіки та комунікації повідомило, що для кораблів, які змінили свій прапор із російського на інший після 24 лютого, порти також закриті.

"Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження воєнного наступу на Україну. Крім країн, усі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, повинні переосмислити свою діяльність, щоб впоратися в новому економічному просторі", — сказав міністр економіки та комунікації Естонії Тааві Аас.

Раніше ще кілька країн заборонили входити російським суднам у свої порти. Наразі заборону підтвердили Італія, Румунія, Литва, Бельгія, Ірландія та Болгарія.

Румунія, крім морських портів, закрила порти на річці Дунай. Винятки зроблені лише для російських кораблів, які потрапили у скрутне становище або потребують гуманітарної допомоги, або кораблів, які перевозять енергоносії, харчі та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Нагадаємо, ЄС у межах п'ятого пакета санкцій проти Росії після 16 квітня оголосив про закриття своїх портів для заходу кораблів під прапором РФ. Тепер кожна країна-член Євросоюзу ратифікує цю ухвалу.