Как во времена холодной войны: США и Россия обменялись заключенными

Долгое время США категорически отказывались обменивать осужденного за наркоторговлю Ярошенко на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России.

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Сегодня, 27 апреля, в Турции произошел обмен россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, на американского студента Тревора Рида, осужденного в России на 9 лет колонии. Об этом в Twitter сообщил МИД Российской Федерации.

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Обмен заключенными между Россией и США произошел в традициях "холодной войны", когда обе стороны соглашались обменивать разоблаченных и пойманных шпионов.

Как сообщила супруга Ярошенко, ее муж был доставлен в аэропорт Внуково и оттуда он прилетел в Сочи.

В чем обвиняли Константина Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина из Венесуэлы через Либерию и передаче денег леворадикальной повстанческой группировке ФАРК. После ареста он был экстрадирован в США, где в 2011 году россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Ярошенко свою вину не признал.

Россия назвала действия американских силовиков похищением и грубым нарушением норм международного права. После приговора Ярошенко в Сети неоднократно появлялись сообщения о том, что российского летчика могут обменять на одного из американцев, который отбывают наказание в России.

В свою очередь власти США категорически отказывались обменивать Ярошенко и другого осужденного россиянина Виктора Бута на кого-либо из американцев. Даже когда дипломаты РФ предложили задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц по гуманитарным соображениям и из-за угрозы распространения коронавируса, американская сторона каждый раз отказывала в обмене.

В чем обвиняли Тревора Рида

16 августа 2019 года в Москве был задержан гражданин США, бывший морпех Тревор Рид. Исходя из материалов дела американский студент из Техаса будучи в состоянии алкогольного опьянения (по его словам он выпил около литра водки) поссорился с двумя девушками на Ленинградском шоссе. Когда прибывшие полицейские пытались его задержать, он оказал сопротивление, после чего завязалась драка. Как утверждало обвинение, американец уже находясь в патрульной машине вел себя агрессивно, напал на водителя и ударил его напарника.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к 9 годам колонии по статье 318 УК РФ "Применение к представителю власти насилия", однако родственники Рида утверждали, что дело имеет политическую подоплеку.

Ранее сообщалось, действующий в 2018 году президент США Дональд Трамп отказал в помиловании российского заключенного российского летчика Константина Ярошенко. В Вашингтоне объяснили решение Трампа тем, что осуждение Ярошенко является законным и вполне обоснованным.