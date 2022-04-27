Як у часи холодної війни: США та Росія обмінялися ув'язненими

Довгий час США категорично відмовлялися обмінювати засудженого за наркоторгівлю Ярошенка на когось із американців, які відбувають покарання в Росії.

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Сьогодні, 27 квітня, у Туреччині відбувся обмін росіянина Костянтина Ярошенка, засудженого в США до 20 років в'язниці, на американського студента Тревора Ріда, засудженого в Росії на 9 років колонії. Про це у Twitter повідомило МЗС Російської Федерації.

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Обмін ув'язненими між Росією та США відбувся в традиціях "холодної війни", коли обидві сторони погоджувалися обмінювати викритих і спійманих шпигунів.

Як повідомила дружина Ярошенка, її чоловіка було доставлено в аеропорт Внуково, і звідти він прилетів у Сочі.

У чому звинувачували Костянтина Ярошенка

Російського льотчика Костянтина Ярошенка заарештували у 2010 році в Ліберії за звинуваченням у підготовці до транспортування великої партії кокаїну з Венесуели через Ліберію та передачі грошей ліворадикальному повстанському угрупованню ФАРК. Після арешту його було екстрадовано в США, де у 2011 році росіянина засудили до 20 років позбавлення волі. Сам Ярошенко своєї провини не визнав.

Росія назвала дії американських силовиків викраденням і грубим порушенням норм міжнародного права. Після вироку Ярошенку в мережі неодноразово з'являлися повідомлення, що російського льотчика можуть обміняти на одного з американців, які відбувають покарання в Росії.

У свою чергу влада США категорично відмовлялася обмінювати Ярошенка й іншого засудженого росіянина Віктора Бута на будь-кого з американців. Навіть коли дипломати РФ запропонували задіяти механізм Конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб із гуманітарних міркувань і через загрозу поширення коронавірусу, американська сторона щоразу відмовляла в обміні.

У чому звинувачували Тревора Ріда

16 серпня 2019 року в Москві було затримано громадянина США, колишнього морпіха Тревора Ріда. Виходячи з матеріалів справи, американський студент із Техасу, будучи в стані алкогольного сп'яніння (за його словами, він випив близько літра горілки) посварився з двома дівчатами на Ленінградському шосе. Коли поліцейські, які прибули, намагалися його затримати, він чинив опір, після чого почалася бійка. Як стверджувало звинувачення, американець, уже перебуваючи в патрульній машині, поводився агресивно, напав на водія та вдарив його напарника.

30 липня 2020 Головинський суд Москви засудив Ріда до 9 років колонії за статтею 318 КК РФ "Застосування до представника влади насильства", проте родичі Ріда стверджували, що справа має політичне підґрунтя.

Раніше повідомлялося, що чинний у 2018 році президент США Дональд Трамп відмовив у помилуванні російському ув'язненому російському льотчику Костянтину Ярошенку. У Вашингтоні пояснили рішення Трампа тим, що засудження Ярошенка є законним і цілком обґрунтованим.