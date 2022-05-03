У Путина ранняя стадия деменции, — бывший агент КГБ

Бывший двойной агент рассказал, что заболевания Путина могли развиться после спортивных травм. А из-за паранойи и страха предателей он принимает не вполне рациональные решения.

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Бывший агент КГБ, которому удалось бежать на Запад, рассказал, что близкое окружение российского президента предпочитает не распространяться публично о состоянии его здоровья, чтобы не разрушать в глазах общественности имидж "спортсмена". Об этом сообщает The Sun.

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Чем болен Путин, рассказал двойной агент

[ + – ] 62-летний Борис Карпичков

62-летний Борис Карпичков, экс-сотрудник Комитета госбезопасности СССР, рассказал в интервью журналистам о том, что у Путина заметны ранние проявления деменции: паранойя и боязнь предателей сводят его с ума. Бывший двойной агент, который сейчас скрывается в Лондоне, заявил, что параноидный Путин буквально в каждом видит предателя, а здоровье — особенно болезненная для него тема.

Как и Сталин, Путин боится предателей

"Он, по меньшей мере действует как сумасшедший, одержимый навязчивыми идеями. Буквально в каждом, в том числе среди охраны и даже людей из своего близкого окружения ищет предателей. Он настолько подозрителен и одержим навязчивыми идеями, что в этом сравним с тираном Сталиным".

[ + – ] Иосиф Сталин.

По мнению Карпичкова, у Путина множество заболеваний, в т.ч. ранняя стадия деменции и болезни Паркинсона.

"Я не медик, но есть серьезные опасения, что Путин страдает различными заболеваниями, возможно, развившихся как следствие спортивных травм, полученных в молодые годы. На все это накладываются возрастные заболевания, такие как деменция, — пояснил бывший агент КГБ. — В своем близком кругу он известен тем, что ничего не забывает и может вспомнить малейшие подробности, связанные с людьми, которых встречал".

Судя по тому как российского президента ходит, Карпичков допускает, что это могут быть проявления ранней стадии болезни Паркинсона, или какого-то другого серьезного заболевания, например опухоли мозга.

[ + – ] Путин ухватился за стол. [ + – ] Путин ухватился за стол. Фото: The Daily Mail

Язык тела

Профессор Эрик Баки из Техасского технологического университета, специализирующийся по части языка тела и невербальным проявлениям, отметил, что сейчас Путин выглядит уже не столь хорошо, даже по сравнению с тем, каким он был два года назад. Баки отметил видео, на котором Путин во время беседы с главой Минобороны Шойгу держался за стол и еще одно, когда во время встречи с Лукашенко едва не упал, но все же устоял на ногах.

Ранее Фокус сообщал, что Путину предстоит операция из-за онкологии, а президентские полномочия на это время перейдут к Патрушеву. По данным журналистов, врачи Путина настаивают на проведении в ближайшее время хирургической операции.