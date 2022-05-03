"Параноїдний, як Сталін". У Путіна рання стадія деменції — ексагент КДБ

Колишній подвійний агент розповів, що захворювання Путіна могли розвинутись після спортивних травм. А через параною та страх зрадників він приймає не цілком раціональні рішення.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишній агент КДБ, якому вдалося втекти на Захід, розповів, що близьке оточення російського президента вважає за краще не говорити публічно на стан його здоров'я, щоб не руйнувати в очах громадськості імідж "спортсмена". Про це повідомляє The Sun.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На що хворий Путін, розповів подвійний агент

[ + – ] 62-річний Борис Карпічков

62-річний Борис Карпічков, ексспівробітник Комітету держбезпеки СРСР, розповів в інтерв'ю журналістам про те, що в Путіна помітні ранні прояви деменції: параноя та страх зрадників зводять його з розуму. Колишній подвійний агент, який зараз ховається в Лондоні, заявив, що параноїдний Путін буквально в кожному бачить зрадника, а здоров'я — особливо болісна для нього тема.

Як і Сталін, Путін боїться зрадників

"Він щонайменше діє, як божевільний, одержимий нав'язливими ідеями. Буквально в кожному, зокрема серед охорони та навіть людей зі свого близького оточення, шукає зрадників. Він настільки підозрілий і одержимий нав'язливими ідеями, що в цьому можна порівняти з тираном Сталіним".

[ + – ] Йосип Сталін

На думку Карпічкова, у Путіна безліч захворювань, зокрема рання стадія деменції та хвороби Паркінсона.

"Я не медик, але є серйозні побоювання, що Путін страждає на різні захворювання, які, можливо, розвинулися як наслідок спортивних травм, отриманих у молоді роки. На все це накладаються вікові захворювання, такі як деменція, — пояснив колишній агент КДБ. — У своєму близькому колі він відомий тим, що нічого не забуває та може згадати найменші подробиці, пов'язані з людьми, яких зустрічав".

Судячи з того, як російського президента ходить, Карпічков припускає, що це можуть бути прояви ранньої стадії хвороби Паркінсона, або якогось іншого серйозного захворювання, наприклад, пухлини мозку.

[ + – ] Путін ухопився за стіл. [ + – ] Путін ухопився за стіл. Фото: The Daily Mail

Мова тіла

Професор Ерік Бакі з Техаського технологічного університету, який спеціалізується на мові тіла та невербальних проявах, зазначив, що зараз Путін має вже не настільки хороший вигляд, навіть у порівнянні з тим, яким він був два роки тому. Бакі відзначив відео, на якому Путін під час бесіди з головою Міноборони Шойгу тримався за стіл, і ще одне, коли під час зустрічі з Лукашенком мало не впав, але все ж таки встояв на ногах.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін чекає на операцію через онкологію, а президентські повноваження на цей час перейдуть до Патрушева. За даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на проведенні хірургічної операції найближчим часом.