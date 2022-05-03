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"Параноїдний, як Сталін". У Путіна рання стадія деменції — ексагент КДБ

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Як і Сталін, Путін боїться зрадників, путін хворий,
Фото: The Daily Mail | Як і Сталін, Путін боїться зрадників

Колишній подвійний агент розповів, що захворювання Путіна могли розвинутись після спортивних травм. А через параною та страх зрадників він приймає не цілком раціональні рішення.

Колишній агент КДБ, якому вдалося втекти на Захід, розповів, що близьке оточення російського президента вважає за краще не говорити публічно на стан його здоров'я, щоб не руйнувати в очах громадськості імідж "спортсмена". Про це повідомляє The Sun.

На що хворий Путін, розповів подвійний агент

62-річний Борис Карпічков, агент КДБ,
62-річний Борис Карпічков

62-річний Борис Карпічков, ексспівробітник Комітету держбезпеки СРСР, розповів в інтерв'ю журналістам про те, що в Путіна помітні ранні прояви деменції: параноя та страх зрадників зводять його з розуму. Колишній подвійний агент, який зараз ховається в Лондоні, заявив, що параноїдний Путін буквально в кожному бачить зрадника, а здоров'я — особливо болісна для нього тема.

Як і Сталін, Путін боїться зрадників

"Він щонайменше діє, як божевільний, одержимий нав'язливими ідеями. Буквально в кожному, зокрема серед охорони та навіть людей зі свого близького оточення, шукає зрадників. Він настільки підозрілий і одержимий нав'язливими ідеями, що в цьому можна порівняти з тираном Сталіним".

Йосип Сталін. Сталін кітель,
Йосип Сталін

На думку Карпічкова, у Путіна безліч захворювань, зокрема рання стадія деменції та хвороби Паркінсона.

"Я не медик, але є серйозні побоювання, що Путін страждає на різні захворювання, які, можливо, розвинулися як наслідок спортивних травм, отриманих у молоді роки. На все це накладаються вікові захворювання, такі як деменція, — пояснив колишній агент КДБ. — У своєму близькому колі він відомий тим, що нічого не забуває та може згадати найменші подробиці, пов'язані з людьми, яких зустрічав".

Судячи з того, як російського президента ходить, Карпічков припускає, що це можуть бути прояви ранньої стадії хвороби Паркінсона, або якогось іншого серйозного захворювання, наприклад, пухлини мозку.

Путін ухопився за стіл.
Путін ухопився за стіл.
Путін ухопився за стіл.
Путін ухопився за стіл.
Фото: The Daily Mail
Путін ухопився за стіл.
Путін ухопився за стіл.

Мова тіла

Професор Ерік Бакі з Техаського технологічного університету, який спеціалізується на мові тіла та невербальних проявах, зазначив, що зараз Путін має вже не настільки хороший вигляд, навіть у порівнянні з тим, яким він був два роки тому. Бакі відзначив відео, на якому Путін під час бесіди з головою Міноборони Шойгу тримався за стіл, і ще одне, коли під час зустрічі з Лукашенком мало не впав, але все ж таки встояв на ногах.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін чекає на операцію через онкологію, а президентські повноваження на цей час перейдуть до Патрушева. За даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на проведенні хірургічної операції найближчим часом.