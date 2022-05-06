В кубинской Гаване произошел взрыв в историческом отеле "Саратога"

О жертвах не сообщается, но взрыв полностью разрушил два этажа здания

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В столице Кубы, Гаване, произошел мощный взрыв в шикарном отеле "Саратога". Полностью разрушены два этажа исторического здания. Также повреждены здания рядом и на соседних улицах. Из других районов столицы был виден столб дыма и пыли. Об этом пишет Puebla321.

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Предварительно, взрыв произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны в резервуар. Сколько человек погибли, или пострадали – неизвестно, но на видео, которые появились в Сети, видно, что прохожие достают из-под обломков пострадавших. Очевидцы сообщают о минимум четырех погибших.

[ + – ] Взрыв в отеле "Саратога"

Журналисты отмечают, что на место происшествия сразу прибыли полиция, скорые и спасатели, а в районе пропал интернет-сервис. Впрочем, еще до этого в Сети оказалось предостаточно видео и фотоматериалов, чтобы оценить масштабы разрушений.

Фото: Соцсети

Отель "Саратога" расположен в центре Гаваны неподалеку от Капитолия. Это самый шикарный отель кубинской столицы. Он был отреставрирован в 2005 году. В разные годы в нем останавливались Мадонна, Бейонсе, Рианна, Мик Джаггер и даже Барак Обама во время его визита на Кубу в 2016 году.

Аварийные бригады, пожарные и военные прибыли в заведение, которое известно тем, что принимает таких артистов, как Мадонна или Бейонсе, а также многих других знаменитостей.

Отель "Саратога" был построен в 1880 году для испанского купца Дона Эухенио Грегорио Паласиса. Кроме гостиницы в нем размещался табачный склад и магазин. В 1960-х он стал жилым многквартирным жилым домом и пришел в плачевное состояние. После реставрации 2005 года отель открылся вновь. В нем имеются 96 номеров, три бара, два ресторана, бассейн, бизнес-центр.

[ + – ] Отель "Саратога" до взрыва Фото: Соцсети

Номер стоил в пять тысяч гривен за ночь, а из окон и с террас открывался шикарный вид на Старую Гавану.