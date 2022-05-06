У кубинській Гавані стався вибух в історичному готелі "Саратога"

Про жертви не повідомляється, але вибух повністю зруйнував два поверхи будівлі.

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У столиці Куби, Гавані, стався потужний вибух у шикарному готелі "Саратога". Повністю зруйновано два поверхи історичної будівлі. Також пошкоджено будинки поряд і на сусідніх вулицях. З інших районів столиці було видно стовп диму та пилу. Про це пише Puebla321.

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Попередньо вибух стався у процесі перекачування зрідженого газу з цистерни в резервуар. Скільки людей загинули, чи постраждали — невідомо, але на відео, яке з'явилося в Мережі, видно, що перехожі дістають з-під уламків постраждалих. Очевидці повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих.

[ + – ] Вибух у готелі "Саратога"

Журналісти зазначають, що на місце події одразу прибули поліція, швидкі та рятувальники, а в районі зник інтернет-сервіс. Утім, ще до цього в Мережі вистачало відео та фотоматеріалів, щоб оцінити масштаби руйнувань.

Фото: Соцмережі

Готель "Саратога" розташований у центрі Гавани неподалік Капітолію. Це найшикарніший готель кубинської столиці. Він був відреставрований у 2005 році. У різні роки у ньому зупинялися Мадонна, Бейонсе, Ріанна, Мік Джаггер і навіть Барак Обама під час його візиту до Куби у 2016 році.

Аварійні бригади, пожежні та військові прибули до закладу, який відомий тим, що приймає таких артистів, як Мадонна чи Бейонсе, а також багатьох інших знаменитостей.

Готель "Саратога" був побудований в 1880 році для іспанського купця Дона Еухеніо Грегоріо Паласіса. Окрім готелю у ньому розміщувався тютюновий склад і магазин. У 1960-х він став житловим багатоквартирним житловим будинком і прийшов у плачевний стан. Після реставрації 2005 року готель відкрився знову. У ньому є 96 номерів, три бари, два ресторани, басейн, бізнес-центр.

[ + – ] Готель "Саратога" до вибуху Фото: Соцсети

Номер коштував п'ять тисяч гривень за ніч, а з вікон і з терас відкривався шикарний вид на Стару Гавану.