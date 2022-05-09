В выступлении Путина на параде было заметно отчаяние, — глава Минобороны Британии

Бен Уоллес опровергает утверждения Путина о том, что НАТО окружило Россию. Ведь только 6% пограничной территории страны граничит со странами Альянса.

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В понедельник, во время парада к 9 мая, президент РФ Владимир Путин выступил с традиционной праздничной речь. Но в этот раз в его словах было заметно отчаяние. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, о чем сообщает CNN.

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Среди причин вторжения в Украину Путин назвал то, что, по его мнению, НАТО окружало Россию и разместило базы на территории своего западного соседа. Уоллес опровергает такое утверждение.

"Только 6% пограничной территории России приходится на страны НАТО. 6% — это не окружение, — объяснил Уоллес, — что же касается натовских баз в Украине, уверен, что украинский посол вам скажет, что никаких баз НАТО в Украине не было".

По словам Уоллеса, Путин верит в то, во что ему хочется верить — это уже "легкий приступ отчаяния".

Во время недавнего выступления в Британском музее национальной армии Уоллес заверил, что официальный Лондон поддерживает Киев в этой войне.

"Британское правительство — да и Великобритания в целом — выражает солидарность с Украиной, поддерживая мужественных защитников суверенитета, территориальной целостности и просто права на мирное и процветающее будущее", — заявил Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что Путину предстоит операция из-за рака, а на ее время преемником президента РФ назначат Патрушева. Британская пресса утверждает, что лечащие врачи Путина настаивают на хирургической операции в ближайшее время. Сообщается, что глава Кремля болен раком, болезнью Паркинсона и шизоаффективным расстройством.