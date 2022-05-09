У виступі Путіна на параді був помітний відчай, — голова МВС Британії

Бен Воллес спростовує твердження Путіна про те, що НАТО оточило Росію. Адже лише 6% прикордонної території країни межує з країнами Альянсу.

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У понеділок, під час параду до 9 травня, президент РФ Володимир Путін виступив із традиційною святковою промовою. Але цього разу в його словах був помітний відчай. Таку заяву зробив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, про що повідомляє CNN.

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Серед причин вторгнення в Україну Путін назвав те, що, на його думку, НАТО оточував Росію та розмістив бази на території її західного сусіда. Воллес заперечує таке твердження.

"Лише 6% прикордонної території Росії припадає на країни НАТО. 6% — це не оточення, — пояснив Воллес, — що стосується натовських баз в Україні, впевнений, що український посол вам скаже, що жодних баз НАТО в Україні не було".

За словами Воллеса, Путін вірить у те, у що йому хочеться вірити, — це вже "легкий напад відчаю".

Під час недавнього виступу в Британському музеї національної армії Воллес запевнив, що офіційний Лондон підтримує Київ у цій війні.

"Британський уряд — та й Великобританія загалом — висловлює солідарність із Україною, підтримуючи мужніх захисників суверенітету, територіальної цілісності та просто права на мирне та процвітаюче майбутнє", — заявив Воллес.

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